Личный самолет Лукашенко, БелАЗ, МАЗ и Центризбирком: США расширили санкции против Беларуси

США обновили санкции против Беларуси, которая активно содействует России в ведении агрессивной войны против Украины. В список добавили три организации и девять физических лиц, а кроме того – частный самолета, которым пользуется Александр Лукашенко.

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Об этом официально объявило Министерство финансов США. Так, санкции введены против:

Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Беларуси – за мошенничество на выборах;

"Беларуского автомобильного завода" (" БелАЗ" ) – за преследование сотрудников, которые участвовали в протестах против Лукашенко;

) – за преследование сотрудников, которые участвовали в протестах против Лукашенко; "Минского автомобильного завода" ("МАЗ") – как и "БелАЗ", за содействие беларуским властям в установлении диктатуры.

Под персональные санкции США попали директор "БелАЗа" Сергей Никифорович и руководитель "МАЗа" Валерий Иванкович. Кроме них, в перечень внесены семь членов ЦИК Беларуси.

Что касается самолета Лукашенко, то речь идет о борте EW-001PA. В Минфине США отмечают: им удалось установить, что беларуский диктатор имеет частный доступ к этому самолету.

"Лукашенко использовал EW-001PA со своей семьей и другими членами своего окружения для международных поездок. EW-001PA идентифицирован как собственность Лукашенко – лица, чья собственность и активы должны быть заблокированы", – говорится в сообщении.

Данные специализированных сайтов свидетельствуют, что речь идет о самолете Boeing 737-800. Воздушное судно произведено в 2003 году и зарегистрировано на государственную авиакомпанию Беларуси "Белавиа".

Все указанные лица и компании добавлены в список OFAC – SDN. На попавших в этот список распространяется ряд ограничений. В частности:

замораживаются все активы этих компаний, находящиеся в юрисдикции США, а также любых других юридических лиц, которые проводят операции с компаниями, попавшими под действие санкций;

гражданам США запрещено заключать с ними сделки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко в обход санкций продает лес в ЕС. В схеме замешаны литовский политик и несколько стран.

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