Лукашенко в обход санкций продает лес в ЕС: в схеме замешаны литовский политик и несколько стран

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает зарабатывает на экспорте леса в страны ЕС. Соучастник Путина использует для этого схему, к который причастны его бывшие чиновники, Казахстан, Кыргызстан и литовский политик.

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OBOZREVATEL изучил результаты расследования БРЦ (в нем приняли участие журналисты из шести стран) и рассказывает главное о схеме белорусского диктатора.

Почему для Лукашенко жизненно необходимо продавать лес?

Беларусь имеет один из самых высоких уровней лесистости в Европе – 40% (в Украине около 11%). Экономика, построенная Лукашенко, полностью зависит от РФ и дешевых нефти и газа. Единственная независимая отрасль – экспорт леса в ЕС. Ежегодно белорусы зарабатывали на этом более двух миллиардов евро.

Но с июня 2022-го из-за новых санкций и участии Беларуси в вторжении РФ в Украину и полномасштабной войне, официально экспорт полностью прекратился. Но потеря нескольких миллиардов на фоне санкций стала бы для Лукашенко сокрушительным ударом.

Поэтому Белстат засекретил всю статистику экспорта товаров, а Беларусь начала поставлять лес неофициально. Во всяком случае, к такому выводу пришли журналисты БРЦ.

Как работает нелегальный экспорт?

"Белорусская Лесная Компания" (БЛК) принадлежит госпредприятию "Мостовдрев" и фактически контролируется режимом Лукашенко. До санкций у БЛК среди клиентов была, в том числе, IKEA. БЛК зарегистрировало свое предприятие в Польше под названием "БЛК Трейдинг".

Официально в "Мостовдрев" заявили, что не получают от "БЛК" деньги за продукцию, которая попала под санкции ЕС. Но на сайте польской компании указано, что они торгуют исключительно товарами под кодом 44, который как раз находится под ограничениями.

Директор "БЛК Трейдинг" зарегистрировал еще одну компанию – польскую "3S Trading". Профиль компании – также продажа древесины и производство изделий из дерева. Официально белорусский лес может попадать в ЕС под видом продукции из Казахстана (там всего 5% лесистость) и Кыргызстан (6% лесистости).

На обход санкций через эти две страны указывают и косвенные факты. Как только санкции на белорусское дерево вступили в силу, экспорт из Казахстана в ЕС вырос в 74 раза, а из Кыргызстана – почти в 18 тысяч раз в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

Расследователи БРЦ нашли компанию, которая помогает белорусской продукцию выдавать за товар из Кыргызстана и Казахстана. Для этого используют компанию "Сертификат КейДжи", которая выдает кыргызстанские документы для своей продукции и таким образом проходить таможню ЕС.

Один из сооснователей "Сертификат КейДжи" – Олег Нарчук, бывший сотрудник Госстандарта. Он же ранее входил в число совладельцев фирмы "Стандарт качества", которая и предлагает услуги по обходу санкций.

Олег Нарчук связан еще с несколькими компаниями в Кыргызстане: "КСК Альянс", "Испытательный центр КСК Альянс" и "КСК Торг". Нарчук отрицает, что связанные с ним фирмы помогают обходить санкции. "Мы работаем строго в соответствии с буквой закона. Мы не подделываем никакие документы", - сказал он. Насчет сообщений с предложением услуг по обходу санкций бизнесмен сказал, что, возможно, сотрудник так написала, чтобы "привлечь внимание клиентов".

Какие фирмы поставляют белорусский лес

БРЦ обнаружил три фирмы, которые по фальшивым документам поставляют беларусскую продукцию в Европу, – "Агро Кейджи", "СК Гранд" и "Адмит". Под видом клиента журналист БРЦ связался с представителем первой компании. В разговоре тот признался, что раньше "Агро Кейджи" возила пеллеты в Европу "фурами", а теперь будет возить "вагонами".

2 августа 2022 года в Бишкеке появилась компания "Адмит" – через 5 месяцев после введения ЕС запрета на импорт беларусского леса. Своим потенциальным клиентам фирма представляет другие данные: на ее сайте указано, что "Адмит", зарегистрированная 5 месяцев назад, "каждый год" получает более 40 тысяч тонн древесных отходов.

В торговле контрабандной продукцией в Литве может быть замешана компания "Vivalsa", выяснилисотрудники центра Siena. Ранее эта фирма продавала пеллеты из России, но после введения санкций начала поставлять якобы кыргызстанскую и казахстанскую продукцию. Журналисты Siena пришли на склад компании под видом клиентов и обнаружили там продукцию "Агро Кейджи". Директор и совладелец "Vivalsa" Саулюс Гирчис признался, что эти пеллеты – из Беларуси.

Гирчис – литовский политик. "Лес привозят из Беларуси, но, поскольку это запрещено, делают кыргызстанские документы", - заявлял он. Бизнесмен также объяснил цепочку поставок – он покупает "киргизские" гранулы у польской компании, которая доставляет их на его склад в Литве. "На самом деле мы все понимаем, что Кыргызстан не производит эти гранулы", – добавил Гирчис. Директор и совладелец Vivalsa с гордостью демонстрировал большие упаковки гранул с маркировкой Кыргызстана: "Вы видите? Кыргызстан".

Фактически, Лукашенко продолжает зарабатывать на продаже леса в ЕС и обходит санкции. И до тех пор, пока ЕС не примет решение накладывать такие же санкции на те страны, которые помогают обходить ограничения, с каждым месяцем будут возникать новые лазейки.