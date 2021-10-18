Курс доллара в Украине значительно изменится уже в октябре: озвучена стоимость

В Украине курс доллара до 24 октября имеет шансы как до снижения на 35 копеек (до 26 грн/$), так и до незначительного роста в пределах 10-15 копеек. На курс влияет целый ряд факторов, главный из которых – ухудшение эпидемиологической ситуации.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Эксперты называют три сценария развития ситуации на валютном рынке: от значительного укрепления до плавной девальвации гривни. В целом ситуация будет зависеть от целого ряда разнонаправленных факторов.

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Сценарий снижения доллара. Таких оценок придерживается аналитик RoboForex Андрей Гойлов. Главная причина – ужесточение карантина. В этот период снижается потребление со стороны населения, возможно, уже вскоре с ограничениями будет работать большинство торговых центров. Как следствие, меньше валюты нужно тратить на импорт товаров из-за границы. А это позволяет снизить спрос.

Сценарий стабилизации как минимум на ближайшую неделю. Главный аналитик компании ForexClub Андрей Шевчишин считает, что курс будет находится в уже намеченном коридоре от 26,3 до 26,4 грн/$. Он при этом отмечает, что за праздники накопится как спрос, так и предложения. Поэтому рынок может оживится, но вот оба фактора будут компенсировать друг друга.

Подорожание до отметки в 26,40 грн/$. Аналитик TeleTrade Сергей Родлер считает, что наиболее вероятный сценарий – плавная девальвация. И среди причин: сокращение инвестиций иностранцев в облигации внутреннего госзайма.

На украинском валютном рынке из года в год наблюдается относительно стабильная сезонность. Летом доллар дешевеет, осенью дорожает. В этом же году прогноз роста стоимости американской валюты себя не оправдал. Изначально большинство украинских экспертов считало, что уже в сентябре доллар будет двигаться к отметке в 27 грн/$. Позже такие оценки перенесли на октябрь. Вполне вероятно, что и в этом месяце ожидать девальвации не стоит.

Из-за исторического роста цен на газ на европейском рынке украинские импортеры не спешат покупать голубое топливо по огромным ценам. Запасы голубого топлива в газохранилищах по сравнению с прошлым годом сократились.

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