Курс доллара в Украине опустился до "дна": сколько будем платить за валюту

В Украине стоимость доллара в ближайшую неделю имеет шансы как на незначительный рост, так и на снижение до психологической отметки в 26 грн/$. Из-за срыва вакцинации стране грозят серьезные карантинные ограничения, иностранцы перестали покупать долговые бумаги, а покупатели валюты уступили продавцам.

О том, как и почему изменится стоимость валюты в Украине в ближайшую неделю, читайте в материале OBOZREVATEL.

Доллар нащупал условное "дно" перед большими выходными, уверен аналитик RoboForex Андрей Гойлов. Падение доллара прекратилось во многом благодаря валютным интервенциями НБУ – регулятор выкупал излишки на рынке.

На гривню "давит" продажа иностранцами ОВГЗ, они с октября уменьшили свой портфель на 1,49 млрд грн. Одна из причин – высокая инфляция в стране, из-за которой реальная доходность значительно меньше действующих ставок.

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По оценкам эксперта, курс может достичь отметки в 26 грн/$. "Единая европейская валюта с высокой долей вероятности скорректируется до отметки 30,55", – спрогнозировал аналитик.

К снижению курса доллара приводит ужесточение карантинных ограничений. Как следствие, снижается спрос, уменьшается импорт.

Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики Forex Club, придерживается других оценок. Он считает, что сдерживает снижение доллара Нацбанк (выкупает излишки). "Нерезиденты выступают пассивными покупателями валюты, и полностью игнорируют ОВГЗ", – поясняет эксперт.

Кроме того:

ухудшается эпидемиологическая ситуация;

цены на газ все еще находятся на рекордно высоких отметках;

спрос на валюту находится на низком уровне.

Стоит отметить, что из-за высоких цен на газ объемы энергетического импорта наоборот снижается. Компании не хотят покупать голубое топливо по таким тарифам и дожидаются более выгодных предложений. В целом же экономическая ситуация в Украине ухудшается. В МВФ уже изменили свой прогноз: ВВП потеряет 0,5% роста (увеличится в 2021-м на 3,5%).

Проблема заключается в полном срыве вакцинации в стране. Если в Европе привились от коронавируса уже больше 50% населения, в Украине эта цифра находится на уровне всего 14%.

"Ожидаем, что гривня проведет торговый день в сформированном диапазоне 26,3-26,4 грн/$. Торги на следующей неделе будут отличаться высокой волатильностью. Накопленные за праздники спрос и предложение выплеснутся на рынок, что повысит торговые обороты и волатильность", – поясняет аналитик.

Вадим Иосуб, старший аналитик "Альпари" также считает, что американская валюта будет находиться на уровне 26,3 грн/$. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,2/26,4 грн, отметил эксперт.

Основным драйвером курса по прежнему являются интервенции Нацбанка, который остается главным покупателем в условии превышения предложения валюты над спросом. До оживления импортеров ожидать роста курса было бы опрометчиво, так что движение вблизи отметки в 26,40 грн/$ выглядит наиболее реалистичным в ближайшие дни, прогнозирует Сергей Родлер, аналитик TeleTrade

Рынки позитивно отреагировали на идею американского Сената по повышению потолка госдолга США до декабря, и теперь куда больше внимания уделяют энергетическому кризису в Еврозоне. Дополнительное давление на стоимость евро сейчас оказывают более быстрые темпы роста инфляционных ожиданий по сравнению с США.

На сентябрьской встрече Управляющего совета ЕЦБ некоторые члены настаивали на более активном сокращении объемов покупок активов в рамках программы стимулов, так как по их мнению реальная динамика роста цен должна будет ощутимо превысить имеющиеся прогнозы. Именно этим обусловлено продолжающееся укрепление доллара в отношении европейского конкурента.

В целом же, в ближайшее время ожидать значительных колебаний курса не стоит. Но судя по динамики за первые две недели октября, вполне вероятно, что к 27 грн/$ гривня дойдет не скоро.