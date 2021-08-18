Курс доллара в Украине значительно изменится: сколько заплатим за валюту в сентября

В Украине в сентябре 2021-го курс доллара может увеличиться с 26,8 до 27,2 грн/$. Это связано с сезонными факторами, в первую очередь с грядущим снижением цен на сырьевых рынках, что приведет к уменьшению валютных выручек украинских экспортеров.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявила аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко. По ее словам, есть несколько причин, из-за которых гривна перестанет укрепляться. Прежде всего, во втором полугодии традиционно растет спрос на валюту, соответственно, и ее стоимость. Также осенью ожидается ухудшение торгового баланса, ведь ухудшается внешняя конъюнктура для украинского экспорта. Цены снижаются, и приток валюты от экспортной выручки уже будет не таким стремительным, как было с начала года. Это отразится на стоимости доллара.

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Притом резких скачков курса – не будет, ведь спрос на валюту растет умеренными темпами. "Ожидания такие, что в ближайшее время снижение курса, которое мы наблюдаем, прекратится. – говорит Ахтырко. – При этом, мы не ожидаем резкого разворота. Базовый сценарий – это медленная девальвация и возвращение к уровням начала года. Если мы говорим о сентябре, то больше 27-27,2 грн доллар вряд ли подорожает".

Но есть и другие возможные сценарии касательно курса доллара. По словам Ахтырко, они не исключают, что ревальвация гривны может продолжиться и в сентябре, если баланс спроса и предложения останется таким же, как сейчас. К примеру, возможен вариант, что с началом бизнес сезона восстановится спрос иностранцев на украинские ОВГЗ. Это станет дополнительным фактором притока валюты и баланс сохранится.

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