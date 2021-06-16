Курс доллара в Украине упал и побил новый рекорд

Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару в среду, 16 июня, на отметке 26,92 грн/$. За сутки американская валюта подешевела на 7 копеек. Таким образом, курс доллара упал до минимальной отметки за 11 месяцев.

Курс гривни по отношению к евро регулятор зафиксировал на уровне 32,61 грн/€. Европейская валюта стала дешевле на 9 копеек. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Видео дня

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 26,85 грн/$

Продажа – 27,10 грн/$

Евро:

Покупка – 32,50 грн/€

Продажа – 32,85 грн/€

Прогноз МВФ по курсу доллара в Украине:

2021 год – 28,12 грн/доллар;

2022 год – 27,96 грн/доллар;

2023 год – 28,10 грн/доллар;

2024 год – 28,10 грн/доллар;

2025 год – 28,10 грн/доллар.

Как писал OBOZREVATEL, большинство опрошенных аналитиков сходятся во мнении: плавное укрепление нацвалюты будет продолжаться в июне. Доллар в Украине будет дешеветь, потому что иностранцы после долгой паузы купили облигации внутреннего госдолга.

"Выход НБУ на рынок в среду смог остановить укрепление гривни, но затем торги закрывались на минимальных уровнях доллара. Более того, накануне нерезиденты приобрели ОВГЗ на 1,8 млрд. гривен после продолжительной паузы, что оказало поддержку гривне", – поясняет руководитель отдела аналитики ForexClub Андрей Шевчишин.