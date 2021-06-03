Курс доллара в Украине упал до минимальной отметки в 2021 году
Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару в четверг, 3 июня, на отметке 27,34 грн/$. За сутки американская валюта подешевела на 9 копеек. Таким образом, курс доллара упал до минимальной отметки в 2021 году.
Курс гривни по отношению к евро регулятор зафиксировал на уровне 33,33 грн/€. Европейская валюта стала дешевле на 20 копеек. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 27,25 грн/$
Продажа – 27,45 грн/$
Евро:
Покупка – 33,15 грн/€
Продажа – 33,50 грн/€
Прогноз МВФ по курсу доллара в Украине:
2021 год – 28,12 грн/доллар;
2022 год – 27,96 грн/доллар;
2023 год – 28,10 грн/доллар;
2024 год – 28,10 грн/доллар;
2025 год – 28,10 грн/доллар.
Как писал OBOZREVATEL, курс доллара после снижения до максимальной в 2021 году отметки в мае (27,4 грн/$) может развернуться на 180 градусов и перейти к плавному росту.
Большинство опрошенных аналитиков уверено: в ближайшее время ожидается незначительная девальвация гривни. Доллар плавно будет расти и имеет все шансы дойти к отметке в 27,6 грн.
"На ближайшую неделю мы ожидаем незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 27,55 грн. Наличный доллар будет торговаться по 27,5/27,7 грн", – прогнозирует старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.