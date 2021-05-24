Курс доллара в Украине снизится: озвучен прогноз на неделю

В Украине на ближайшую неделю ожидается незначительное снижение курса доллара. Валюта на межбанке будет торговаться вблизи 27,3 грн. По данным НБУ, доллар стоит 27,45 грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб прогнозирует, что наличный доллар будет торговаться по 27,2/27,4 грн.

Как пояснил аналитик ForexClub Андрей Шевчишин, рынок переваривает выступление президента Украины Владимира Зеленского и заявления госсекретаря США Энтони Блинкена. Также участники рынка присматриваются к новоназначенному первому вице-премьеру и министру экономики Алексею Любченко (экс-глава государственной налоговой службы).

"Между тем, нерезиденты продолжают сокращать свой портфель в ОВГЗ. С начала недели они снизили свои позиции на 775 млн грн в гособлигациях (часть этого объема – погашение бумаг в среду). Очевидно, что нерезидентам не выгодно замораживать гривню на счетах, и они либо должны вернутся в бумаги, или выйти в валюту. С учетом того, что вывод войск и техники от границ Украины незначительный, нерезиденты будут ориентироваться на покупку валюты", – объяснил эксперт.

Приближение конца месяца и возмещение НДС, которое ограничит предложение валюты, будут давить на гривню. В мае иностранцы почти не скупали валюту под дивиденды (традиционно в начале месяца), поэтому скупка в июне может быть в двойном размере.

Максим Орыщак, аналитик компании "Центр биржевых технологий", также считает, что доллар имеет шансы для того, чтобы опуститься к отметке 27,3 грн/$. "На неделе с 24 по 28 мая, в последнюю неделю месяца, валютасохранит курс на укрепление. Средний курс продажи наличного доллара будет колебаться в рамках 27,3-27,6 грн. Налоговые выплаты позади, спрос на валюту со стороны населения перед летним периодом будет сокращаться, инфляция по сезонным причинам будет сдержанной", – отмечает эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару в понедельник, 24 мая, на отметке 27,45 грн/$. За выходные американская валюта подешевела на 1 копейку.