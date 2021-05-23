Курс доллара в Украине пробьет знаковую отметку: аналитики озвучили прогнозы

В Украине курс доллара до конца мая может снизиться до рекордно низкой отметки в 27,3 грн/$. Ситуация на валютном рынке остается стабильной, а с началом летнего сезона традиционно усиливается эффект летней ревальвации.

О том, как и почему изменится курс доллара в Украине, читайте в материале OBOZREVATEL.

"На ближайшую неделю мы ожидаем незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 27,3 грн. Наличный доллар будет торговаться по 27,2/27,4 грн", – прогнозирует старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Как пояснил аналитик ForexClub Андрей Шевчишин, рынок переваривает выступление президента Украины Владимира Зеленского и заявления государственного секретаря США Энтони Блинкена. Также участники рынка присматриваются к новоназначенному первому вице-премьеру и министру экономики Алексею Любченко (экс глава государственной налоговой службы).

"Между тем, нерезиденты продолжают сокращать свой портфель в ОВГЗ. С начала недели они снизили свои позиции на 775 млн грн в гособлигациях (часть этого объема – погашение бумаг в среду). Очевидно, что нерезидентам не выгодно замораживать гривню на счетах, и они либо должны вернутся в бумаги, или выйти в валюту. С учетом того, что вывод войск и техники от границ Украины незначительный, нерезиденты будут ориентироваться на покупку валюты", – пояснил Шевчишин.

Приближение конца месяца и возмещение НДС, которое ограничит предложение валюты, будут давить на гривню. В мае иностранцы почти не скупали валюту под дивиденды (традиционно в начале месяца), поэтому скупка в июне может быть в двойном размере.

"Таким образом, сформированные факторы будут сдерживать дальнейшее укрепление гривни и могут стать достаточными для смены тенденции ревальвации с возвратом курса к уровням 27,50-27,55 гривен за доллар и выше", – уверен аналитик ForexClub.

Аналитик Roboforex Андрей Гойлов добавляет: Украина впервые проведет платеж по государственным деривативам (ВВП-вариантам выпуска 2015 года) в сумме 40,75 млн долларов . Для уменьшения "долгового бремени" наша страна выкупила 11% этих бумаг. На международных рынках курс варрантов вырос до 108,89% от их номинальной стоимости – по оценке аналитиков Morgan Stanley, справедливая стоимость этих бумаг составляет 145,00% от номинала.

"С другой стороны, нерезиденты сократили с начала недели свои вложения в ОВГЗ на 200 млн грн. Если они захотят вывести эти средства в материнские юрисдикции, то гривна на межбанке окажется под давлением", – добавляет Гойлов.

Максим Орыщак, аналитик компании "Центр биржевых технологий", также считает, что доллар имеет шансы для того, чтобы опуститься к отметке 27,3 грн/$. "На неделе с 24 по 28 мая, в последнюю неделю месяца, гривна сохранит курс на укрепление. Средний курс продажи наличного доллара будет колебаться в рамках 27,3-27,6 грн. Налоговые выплаты позади, спрос на валюту со стороны населения перед летним периодом будет сокращаться, инфляция по сезонным причинам будет сдержанной", – отмечает эксперт.

Несмотря на снижение курса, вероятно, стоимость доллара в ближайшее время будет колебаться возле уже привычных отметок. Заработать на колебании валют не всегда удается даже тем, кто профессионально работает на финансовом рынке.

Украинцы же в случае, если нужна валюта, в лучшем случае могут снизить риски. Например, покупать небольшими порциями каждый месяц. А если нужно продать большую сумму, наоборот, продавать ровными порциями.

При этом определенные закономерности сохраняются. Чем выше активность импортеров, тем дороже доллар. Поэтому в отопительный сезон, когда валюту тратят на покупку газа, американская валюта в Украине дорожает. С другой же стороны, когда больше зарабатывают экспортеры, доллар дешевеет. Поэтому летом, когда аграрии продают за границу зерно, гривня укрепляется.

Слишком дешевый доллар может даже навредить. Так было в 2019-м, когда из-за снижения доллара до отметки ниже 25 грн/$, таможня полностью провалила план по наполнению бюджета. С другой же стороны, резкое подорожание доллара приводит к росту цен (примерно четвертая часть потребительской корзины украинской семьи – импорт).