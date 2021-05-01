Курс доллара в Украине снизится: НБУ показал стоимость после праздников

В Украине курс доллара после выходных, 5 мая, снизится с 27,75 до 27,73 грн/$.

Об этом говорится в справочных данных НБУ. Регулятор показывает усредненное значение доллара по итогам всех сделок на рынке. Курс же формируется в реальном времени по результатам баланса спроса и предложения.

В Украине курс доллара в первую неделю мая может опуститься до 27,5 грн/$, рассказывает аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "На ближайшую неделю мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 27,6 грн. Наличный доллар будет торговаться по 27,5/27,7 грн", – отмечает эксперт.

Последнюю неделю апреля стоимость валюты снизилась с 28,06 до 27,79 грн (-1,0%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 27,91/27,93 до 27,73/27,75 (-0,6%).

Старший аналитик компании Empori group Артем Беркович считает, что средний курс продажи наличного доллара будет находиться в рамках 27,65-27,95 грн, а наличный евро будут продавать в диапазоне 33,5-33,84 грн. Основная причина укрепления гривни в том, что в период майских праздников курс конвертации валютных накоплений населения должен быть невыгодным. Это традиционная динамика за многие годы.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина и МВФ достигнут договоренностей в ближайшие два месяца, после чего для получения транша нужно будет выполнить "домашнюю работу". По его словам, до конца 2021-го курс гривни будет "плюс-минус стабильным".