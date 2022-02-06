Курс доллара в Украине внезапно развернулся: как и почему изменится стоимость валюты

В ближайшую неделю курс доллара в Украине может снизиться с 28,3 до менее чем 28 грн. С одной стороны, рынок уже адаптировался к новостям о возможной новой военной агрессии со стороны России, с другой – иностранцы значительно сократили покупку украинских государственных долговых бумаг (ОВГЗ). Поэтому не стоит ожидать, что курс "американца" вернется до отметки в 27 грн.

Подробнее о том, как и почему изменится курс валют в Украине, читайте в материале OBOZREVATEL.

Доллар начал резко дорожать в январе, а уже к началу февраля его стоимость уверенно приближалась к отметке 28,5 грн. Так гривня отреагировала на большой поток новостей об угрозе полномасштабного вторжения РФ, который в основном формировался западными политиками и СМИ, которые в своих утверждениях ссылались на анонимные источники.

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Еще одна плохая новость заключается в том, что украинские ОВГЗ перестали пользоваться спросом. Так, 2 февраля госбюджет получил всего 213,8 млн грн – это наихудший результат за последние несколько лет. У инвесторов остался интерес лишь к "коротким" бумагам. Угроза большой войны с Россией и нерыночные ставки стали главными причинами "провала" размещения. Текущая доходность ОВГЗ ниже показателей потребительской инфляции. Объем вложений нерезидентов в этом активе с начала года сократился на 13,58 млрд грн – до 79,07 млрд грн.

Кроме того, государственные банки начали покупать доллары для "Нафтогаза", который занимается закупками голубого топлива и должен выполнять международные обязательства.

"Третьего февраля темпы укрепления гривни относительно доллара США замедлились. На межбанк по-прежнему выходят нерезиденты с покупками иностранных валют. НБУ на рынке не появлялся, однако государственные "Укргазбанк" и "Укрэксимбанк" покупали иностранную валюту в интересах энергетической компании "Нафтогаз", – говорит аналитик Roboforex Андрей Гойлов.

В условиях политической стабильности НБУ остается ключевым игроком на межбанке. Регулятор с целью пополнения резервов начал выходить на рынок с валютными инвестициями на покупку. В противном случае украинская валюта укрепилась бы более существенно.

"Вероятно, что на предстоящей неделе гривня относительно доллара США укрепится до уровня 28,15. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности ослабнет к отметке 31,85", – прогнозирует Гойлов.

Пока военные и политические эксперты спорят относительно геополитической напряженности, рынок однозначно расценивает последние события и заявления мировых лидеров как деэскалацию, говорит старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"На ближайшую неделю в случае отсутствия новых обострений с РФ мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 27,7 грн. Наличный доллар в банках будет торговаться по 27,6/27,8 грн", – считает эксперт.

Также ожидается, что на гривню будет влиять ситуация в США. Одни участники рынка считают, что сильная экономика Штатов и корпоративная отчетность перевешивают все негативные факторы, вследствие чего особой необходимости в долларе как в активе-убежище нет.

И правда, порядка 80% всех опубликованных финансовых отчетов за четвертый квартал 2021 года оказались лучше, чем даже осторожные прогнозы экспертов, отмечает аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

Но вот другие участники рынка рассчитывают на серьезное ужесточение монетарной политики Федеральной резервной системы США (аналог НБУ), поэтому предпочитают размещать свой капитал в безопасных гаванях вроде американской валюты.

Ситуацию может прояснить отчет США по занятости, выход которого ожидается в ближайшее время. Опасения, что он окажется слабым, сдерживают курс доллара. Ведь в таком случае это будет сигнал о необходимости дальнейшего стимулирования. А вот если данные окажутся весьма сильными, то "американец" может получить второе дыхание и с новыми силами устремиться вверх. "В краткосрочной перспективе ожидаем курс гривни вблизи отметки 28,2 за доллар", – добавляет Родлер.

Что в итоге? Аналитики сходятся во мнении, что до 11 февраля украинцев ждет умеренное укрепление гривни. Доллар будет дешеветь, однако ситуация может быстро измениться. Все будет зависеть как от угрозы нового российского вторжения, так и от монетарной политики США.