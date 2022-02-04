Украинцы, без паники! Как Запад нагнетает ситуацию новостями о новом вторжении войск Путина

Уже несколько месяцев украинцы живут в страхе – с осени 2021 года СМИ обсуждают возможное полномасштабное вторжение российских войск, а политики озвучивают предостережения и ультиматумы. Количество солдат страны-агрессора возле наших границ составляет более 100 тысяч человек, однако почти столько же их было еще в апреле, когда никакого нагнетания и вовсе не было.

Украинские власти уже несколько раз опровергали заявления западной прессы, дипломатов и других политиков о готовящемся новом вторжении. Несмотря на это, уровень тревоги в обществе продолжает расти. В частности, благодаря потоку фейковых новостей и видеозаписям из сомнительных источников.

OBOZREVATEL собрал наиболее резонансные "прогнозы", которые не сбылись, но усилили панику среди граждан. Подробнее о настоящем положении дел читайте в нашем материале.

Видео дня

Действительно, успокоительная риторика украинских властей резко контрастирует с заявлениями США, Великобритании и Евросоюза. Президент Владимир Зеленский в видеообращении 25 января прокомментировал эвакуацию некоторыми странами своих дипломатов из Украины и подчеркнул, что это "не означает неизбежную эскалацию и является тонкостями сложной дипломатической игры".

"Каждый день вы читаете, слышите, видите десятки новостей. Далеко не все, к сожалению, имеют действительно искреннюю цель. Некоторые – просто слухи. Некоторые – откровенные фейки. А некоторые, без понимания глобального контекста, могут подталкивать к неверным выводам, заставлять чувствовать тревогу", – отметил глава государства.

При этом Зеленский заверил, что власть делает все необходимое, чтобы украинцам было "мирно, тепло, сытно, и чтобы все были здоровы".

Днем ранее угрозу прокомментировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, руководство страны не видит никаких оснований для полномасштабного российского вторжения.

Его слова поддержал премьер-министр Денис Шмыгаль, который сказал, что единственная угроза, которую он видит на данный момент, – угроза экономике страны от "дезинформации, которая порождает нестабильность".

Согласно заявлению Данилова, в нескольких десятках километров от границ сосредоточен военный контингент РФ численностью примерно 109 тысяч, еще дополнительно около 10-11 тысяч сопровождающих основной состав российских военнослужащих. СНБО считает, что такой численности российских солдат недостаточно для полномасштабного нападения. Секретарь назвал ситуацию "полностью контролируемой" и призывал сограждан не паниковать.

Министр обороны Алексей Резников также призывает украинцев не поддаваться панике и не спешить собирать тревожные чемоданы – данные разведки свидетельствуют о том, что в ближайшие дни военного вторжения Россия не совершит. Все же он констатировал, что угроза со стороны РФ все равно есть и принять решение о наступлении Кремль может в любой момент.

"По состоянию на сегодняшний день ударной группировки, которая способна была бы совершить вторжение в Украину, российские вооруженные силы не создали. Поэтому оснований считать, что завтра будет вторжение, нет с военной точки зрения... Не нужно собирать никаких тревожных чемоданов. Максимум, храните у себя необходимые вещи, если ваш ребенок где-то упадет, синяки набьет. Вот возьмите купите йод...", – сказал Резников.

"Вероятность значительной эскалации на сегодняшний момент низкая", – позже добавил министр.

Неясно, однако за время длительного геополитического напряжения западные СМИ уже несколько раз уличали в публикации неподтвержденных данных, а иностранные власти – в сгущении красок. Вот некоторые примеры.

"Россия накапливает запасы крови"

Вброс. Информационное агентство Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников, опубликовало новость о том, что Россия расширила военное наращивание вблизи Украины, переместив запасы крови и других медицинских материалов, позволяющих лечить раненых, что является еще одним ключевым показателем военной готовности Москвы.

Нынешние и бывшие чиновники США говорят, что конкретные показатели – как запасы крови – имеют решающее значение для определения того, будет ли Москва готова совершить новое вторжение, если президент России Владимир Путин примет соответствующее решение.

Официальная позиция. В украинском Министерстве обороны опровергли эти сообщения. Ведомство обратило внимание на то, что официальные представители стран-партнеров Украины не сообщали о поставках крови, а мониторинг ситуации "не фиксирует деятельности такого рода". Сообщения в СМИ Минобороны назвало информационной "интервенцией" и элементом информационно-психологической войны с целью спровоцировать страх и панику в обществе.

Отъезд дипломатов

Вброс. Похожая ситуация произошла и с решением дипломатических представительств – США, Британии, Канады и Австралии – эвакуировать часть сотрудников из Украины.

Официальная позиция. В Министерстве иностранных дел в ответ призвали воздерживаться от шагов в публичном пространстве, которые нагнетают информационное поле и расшатывают общество. Пресс-секретарь ведомства назвал подобный шаг американской стороны "проявлением чрезмерного предостережения" и добавил, что посольство США в Киеве продолжит свою работу.

Байден и американские СМИ

Вброс. Неожиданные новости от западных СМИ появились после разговора президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского. В сюжете CNN со ссылкой на неназванного украинского чиновника говорилось о том, что глава Белого дома призвал "готовиться к удару", ведь вторжение России в Украину является "практически неизбежным".

Официальная позиция. На Банковой эту информацию опровергли и заявили, что новость "совершенно не соответствует действительности". По словам пресс-секретаря президента, корректная информация содержится только в официальных релизах от украинской и американской сторон. А помощник главы ОП Михаил Подоляк прямо назвал появление такой информации нагнетанием ситуации.

"Неизбежное" вторжение

Вброс. Тезис о "неизбежном вторжении" поддержала и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. После этого украинские чиновники, включая президента, не согласились и заявили, что такие описания могут вызвать панику и экономические потрясения.

Официальная позиция. 2 февраля Псаки исправилась и заявила, что Белый дом больше не описывает потенциальное вторжение как неизбежное, предполагая, что это слово было употреблено неуместно.

"Я использовала это слово однажды. Я думаю, что другие использовали его когда-то. А потом мы прекратили использовать его, потому что я думаю, что это послало сигнал, который мы не собирались посылать, как будто мы знаем, что президент Путин принял решение", – сказала она.

Главное – сохранять спокойствие. Неправдивая и неподтвержденная информация появляется как с российской, так и с западной стороны. И если к кремлевской пропаганде все давно уже привыкли и не придают ей особо значения, то от панических атак в западных СМИ, обладающих большим авторитетом, страдают в первую очередь сами украинцы.