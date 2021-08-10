Курс доллара в Украине развернется на 180 градусов: сколько заплатим за валюту в августе

В Украине курс доллара после нескольких дней снижения развернется на 180 градусов и начнет расти. Доллар может подорожать с 26,8 до 27,15 грн/$.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, аналитик RoboForex Андрей Гойлов считает, что доллар подорожает до 27,15 грн/$. В то же время Ян Кароль, старший аналитик компании Esperio, уверен: стоимость валюты может пробить психологическую отметку и будет колебаться между 26,93-27,07 грн/$.

На стоимость доллара влияет целый ряд факторов:

возмещение НДС;

настроение иностранцев, которые выходят из украинских ценных бумаг (продают ОВГЗ);

цены на сырьевых рынках (сколько стоит зерно, металл и т.д).

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Отметим, слишком низкий курс доллара в Украине приводит к срыву наполнения бюджета, а также к значительному снижению доходов украинцев. В бюджет заложен курс около 28 грн/$, при этом курс доллара примерно на одну гривню меньше.

Стабильность валюты осенью будет зависеть от транша МВФ. В Офисе президента заявляют о сдвижке в переговорном процессе. Кроме того, Фонд принял решение подарить Украине более 2 млрд долларов в честь Дня Независимости.

Как ранее писал OBOZREVATEL: