Курс доллара в Украине развернется на 180 градусов: сколько заплатим за валюту в августе
В Украине курс доллара после нескольких дней снижения развернется на 180 градусов и начнет расти. Доллар может подорожать с 26,8 до 27,15 грн/$.
Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, аналитик RoboForex Андрей Гойлов считает, что доллар подорожает до 27,15 грн/$. В то же время Ян Кароль, старший аналитик компании Esperio, уверен: стоимость валюты может пробить психологическую отметку и будет колебаться между 26,93-27,07 грн/$.
На стоимость доллара влияет целый ряд факторов:
возмещение НДС;
настроение иностранцев, которые выходят из украинских ценных бумаг (продают ОВГЗ);
цены на сырьевых рынках (сколько стоит зерно, металл и т.д).
Отметим, слишком низкий курс доллара в Украине приводит к срыву наполнения бюджета, а также к значительному снижению доходов украинцев. В бюджет заложен курс около 28 грн/$, при этом курс доллара примерно на одну гривню меньше.
Стабильность валюты осенью будет зависеть от транша МВФ. В Офисе президента заявляют о сдвижке в переговорном процессе. Кроме того, Фонд принял решение подарить Украине более 2 млрд долларов в честь Дня Независимости.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
курс доллара в течение августа может снизиться до 26,3 грн/$. Главная причина такой тенденции – ситуация на внешних рынках;
если переговоры с МВФ пройдут успешно, то доллар может остаться стабильным в течение всей осени 2021-го.