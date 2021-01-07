Курс доллара в Украине развернется на 180 градусов: озвучен прогноз

В Украине курс доллара до 17 января может развернуться на 180 градусов и перейти к снижению. Американская валюта имеет шансы подешеветь с 28,4 до 28,3 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,3/28,5 грн", – прогнозирует эксперт.

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 28,14/28,43 до 28,22/28,46 (+0,3%/+0,1%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,1% до 0,9% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.

Разнонаправленные и незначительные колебания, а также сокращение спреда на наличном рынке свидетельствуют о временной стабилизации курса на текущих уровнях. Вероятнее всего и после праздников доллар будет колебаться вблизи нынешних значений.

"На ближайшую неделю мы не ожидаем заметного изменения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,3/28,5 грн", – отмечает Иосуб.

Как сообщал OBOZREVATEL, замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

Украине понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.