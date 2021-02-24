Курс доллара в Украине развернется на 180 градусов: НБУ показал стоимость

В Украине курс доллара после плавного роста развернется на 180 градусов и перейдет к снижению. 23 февраля валюта подешевеет на 4 копейки и будет продаваться за 27,89 грн/$.

Об этом говорится в справочных данных Национального банка Украины. Регулятор показывает справочную стоимость валюты, реальный же курс формируется на рынке: зависимо от баланса между спросом и предложением.

Опрошенные эксперты уверены, что до конца февраля стоимость доллара будет расти, хотя и незначительными темпами. Вероятно, уже к 27 февраля доллар достигнет психологически важной отметки в 28 грн/$.

К примеру, старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб считает, что наличный доллар будет торговаться в диапазоне 27,8/28,0 грн/$. "На ближайшую неделю мы ожидаем незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 27,9 грн. Наличный доллар – по 27,8/28,0 грн", – отмечает эксперт.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в НБУ ответили на главные вопросы о том, как покупать валюту в Украине. Требования постепенно меняются, регулятор ослабляет контроль.