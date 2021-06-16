Курс доллара в Украине пробьет рекордную за год отметку: НБУ показал стоимость

В Украине курс доллара 16 июня 2021-го достигнет рекордную с 10 июня 2020-го отметку в 26,92 грн/$. Таким образом, укрепление гривни, которая началось в конце мая, продолжится.

Это следует из опубликованных данных НБУ. С 15 по 16 июня курс доллара укрепится с 26,99 до 26,92 грн/$. Стоит отметить, что Нацбанк всего лишь подсчитывает усредненное значение исходя из всех сделок на валютном рынке. Реальная стоимость валюты формируется исходя из баланса спроса и предложения на рынке.

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Есть несколько причин для укрепления гривни:

Спрос ниже, чем предложение. Последние несколько недель желающих продать доллар больше, чем желающих их купить. Такая ситуация всегда приводит к снижению стоимости американской валюты.

Экспортеры получают высокую прибыль. Летом традиционно растут цены на те товары, которые экспортирует Украина, в частности зерно. В этом году на выше упомянутый фактор наложился отложенный за счет карантина спрос. Растут цены на подсолнечное масло, на руду. В страну поступает больше валюты.

Иностранцы активно покупают украинские облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ). В июне уже купили бумаг на 2 млрд грн. Они продают доллары, покупают гривню и после тратят ее на ОВГЗ. Это позволяет укрепляться курсу гривни.

OBOZREVATEL писал о том, что на неделе с 14 до 21 июня курс доллара пробьет психологическую отметку в 27 грн/$. Тогда эксперты предполагали, что американская валюта может подешеветь до 26,7 грн/$.