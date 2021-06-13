Курс доллара в Украине может пробить знаковую отметку: как и почему изменится стоимость

В Украине курс доллара до 18 июня может опуститься ниже психологической отметки, уверены многие аналитики. В то же время некоторые эксперты наоборот ожидают незначительную девальвацию гривни.

О том, как и почему изменится стоимость доллара, читайте в материале OBOZREVATEL.

Курс доллара в Украине может опуститься ниже знаковой отметки в 27 грн/$ и подешеветь до 26,9 грн/$, спрогнозировал старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"На ближайшую неделю мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 26,9 грн. Наличный доллар будет торговаться по 26,8/27,0 грн", – говорит Иосуб.

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Его коллега из ForexClub Андрей Шевчишин также считает, что доллар будет дешеветь, правда, его оценки более сдержанные.

"Высокая инфляция в мае (годовые темпы 9,5%) настраивает рынок на повышение ставки НБУ. Ожидаем сужение активности на рынке в ближайшие время и движение гривны в диапазоне 27,05-27,15 грн/$", – говорит он.

С другой стороны, несколько аналитиков наоборот прогнозируют незначительное подорожания доллара. К примеру, эксперт RoboForex Андрей Гойлов предполагает, что гривня к доллару начнет коррекционное падение к уровню 27,35. Евро, судя по всему, укрепится до отметки 33,40.

Сергей Родлер из TeleTrade также ожидает подорожания: по его оценкам курс может вырасти до 27,3 грн/$. "Если вновь прозвучат сигналы о возможном сворачивании стимулов, то валюты развивающихся стран могут ощутимо пострадать. Ожидаем курс гривни вблизи 27,10-27,30 за доллар", – говорит аналитик.

предложение валюты превышает спрос;

С начала года банки купили у населения иностранной валюты в наличной и безналичной форме более чем на $1,3 млрд. Поэтому на наличном валютном рынке продолжает доминировать предложение иностранной валюты.

Избыток предложения иностранной валюты на межбанковском рынке в конце прошлой и в начале этой недели давил на обменный курс гривни в сторону укрепления. Увеличению предложения иностранной валюты на рынке способствуют высокие цены на основные товары украинского экспорта: сельскохозяйственную продукцию, железную руду и сталь.

мировые цены на сырье за год взлетели;

К примеру, кукуруза подорожала на 42%, пшеница – на 8%, сталь – на 16%, железная руда – на 29%.

нормализовалась внешняя торговля;

По данным Государственной таможенной службы, экспорт Украины в мае вырос более чем на 60%. Несмотря на это, сальдо внешней торговли (разница между объемами импорта и экспорта) остается отрицательным и составляет $1,07 млрд.

доллар начали продавать иностранцы, НБУ пришлось вмешаться;

"С крупными продажами иностранных валют на межбанке появились иностранцы. В свою очередь, НБУ активно продавал гривню, что не позволило ей существенно укрепиться. В прошлом месяце регулятор вовсе не выходил на рынок. Сейчас он использует текущую рыночную ситуацию для пополнения международных резервов Украины", – поясняет Гойлов.

Родлер добавляет: самыми ожидаемыми релизами остаются данные по американскому рынку труда, объемам розничных продаж и решение по процентной ставке Федеральной резервной системы (ФРС) 16 июня. Если вновь прозвучат сигналы о возможном сворачивании стимулов, то валюты развивающихся стран могут ощутимо пострадать. Речь идет в том числе и о гривне.

Какие выводы? В ближайшее время курс доллара в Украине может незначительно сократиться. Даже если прогнозы отдельных аналитиков о подорожании валюты окажутся правдивыми, на значительное изменение стоимости валюты рассчитывать не стоит.