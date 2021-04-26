Курс доллара в Украине начнет снижаться: озвучен прогноз

Курс доллара в Украине до конца апреля опустится и может достичь 27,7 грн/$. Американская валюта на данный момент стоит 27,90 грн, об этом свидетельствуют данные НБУ.

Большинство опрошенных аналитиков уверяют, что ключевая причина такой тенденции – снижение риска эскалации военных действий против Украины со стороны РФ. Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

Также на курс повлияют грядущие праздники и спрос на украинский госдолг (облигации внутреннего госзайма, ОВГЗ). Но настроения участников украинского валютного рынка переломила новость о том, что РФ отводит войска от границ с Украиной. Это существенно снизило риски военной эскалации.

"Желающие купить "впрок" убрали свои заявки с рынка. Если военные риски будут снижаться и далее, то фактором риска будет оставаться лишь эпидемиологическая ситуация", – говорит аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Также он добавил, что показательной будет реакция иностранцев. Последнее время они активно сокращали свои позиции в ОВГЗ. С начала апреля продали этих бумаг на 6,79 млрд грн, теперь объем их вложений составляет 97,61 млрд.

"Другим индикатором настроения инвесторов станет курс ВВП-варрантов Украины. По мнению аналитиков Morgan Stanley, они сейчас существенно недооценены рынком. В условиях жестких карантинных ограничений спрос со стороны импортеров на межбанке по-прежнему слабый, что в дальнейшем будет способствовать укреплению гривни", – добавил Гойлов.

По его прогнозу, до конца месяца доллар продолжит падать и опустится к уровню 27,7 грн/$. Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин озвучивает более негативный прогноз –27,8-27,9 грн/$.

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