Курс доллара в Украине начнет снижаться: озвучен прогноз
Курс доллара в Украине до конца апреля опустится и может достичь 27,7 грн/$. Американская валюта на данный момент стоит 27,90 грн, об этом свидетельствуют данные НБУ.
Большинство опрошенных аналитиков уверяют, что ключевая причина такой тенденции – снижение риска эскалации военных действий против Украины со стороны РФ. Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.
Также на курс повлияют грядущие праздники и спрос на украинский госдолг (облигации внутреннего госзайма, ОВГЗ). Но настроения участников украинского валютного рынка переломила новость о том, что РФ отводит войска от границ с Украиной. Это существенно снизило риски военной эскалации.
"Желающие купить "впрок" убрали свои заявки с рынка. Если военные риски будут снижаться и далее, то фактором риска будет оставаться лишь эпидемиологическая ситуация", – говорит аналитик RoboForex Андрей Гойлов.
Также он добавил, что показательной будет реакция иностранцев. Последнее время они активно сокращали свои позиции в ОВГЗ. С начала апреля продали этих бумаг на 6,79 млрд грн, теперь объем их вложений составляет 97,61 млрд.
"Другим индикатором настроения инвесторов станет курс ВВП-варрантов Украины. По мнению аналитиков Morgan Stanley, они сейчас существенно недооценены рынком. В условиях жестких карантинных ограничений спрос со стороны импортеров на межбанке по-прежнему слабый, что в дальнейшем будет способствовать укреплению гривни", – добавил Гойлов.
По его прогнозу, до конца месяца доллар продолжит падать и опустится к уровню 27,7 грн/$. Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин озвучивает более негативный прогноз –27,8-27,9 грн/$.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару в понедельник, 26 апреля, на отметке 27,90 грн/$. За выходные американская валюта подешевела на 16 копеек.
В Украине на ближайшей неделе курс доллара может незначительно снизиться. Валюта на межбанке будет торговаться вблизи 27,8-27,9 грн, наличный доллар будет стоить 27,8/28,0 грн.