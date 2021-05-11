Курс доллара в Украине изменится: сколько заплатим за валюту

В Украине курс доллара до 17 мая может снизиться на 10-20 копеек и достичь отметки в 27,6-27,7 грн/$.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В ближайшей перспективе гривня будет чувствовать себя достаточно уверенно и на фоне низкой активности останется в диапазоне 27,7 грн/$, рассказывает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

"Среди новостей выделим заявления представителя МВФ Джерри Райса о том, что Фонд остается в состоянии переговоров с Украиной, однако ждет большего прогресса для выделения второго транша по программе stand-by. Джерри Райс напомнил, что среди основных тем остаются сохранение независимости НБУ и продолжение политики гибкого обменного курса, среднесрочная фискальная стабильность, борьба с коррупцией и улучшение корпоративного управления", – отмечает эксперт.

Андрей Гойлов, аналитик RoboForex, отмечает: покупатели иностранных валют заметно активизировались, благодаря чему доллар "нащупал дно". Простые украинцы продали иностранных валют на 546 млн долларов больше, чем купили.

"Это рекорд с 2016 года. Никакой паники от недоверия к национальной валюте не случилось. Котировки межбанка отражают всеобщий позитивный настрой относительно перспектив гривни. Нерезиденты прекратили распродажи на вторичном рынке ОВГЗ. Вероятно, они собираются принять участие в аукционе по размещению этих бумаг в следующий вторник. Это станет положительным сигналом для украинской экономики и укрепит курс гривни, как и прошедшее в конце прошлой недели успешное размещение евробондов на Лондонской бирже. Было привлечено 1,25 млрд долларов с погашением в 2029 году. Доходность по этим бумагам составила 6,88%", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина и МВФ достигнут договоренностей в ближайшие два месяца, после чего для получения транша нужно будет выполнить "домашнюю работу". По его словам, до конца 2021-го курс гривни будет "плюс-минус стабильным".