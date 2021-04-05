Курс доллара в Украине изменится: аналитики рассказали, как повлияет локдаун

В Украине курс доллара в ближайшее время может достичь отметки в 28 грн/$. Ключевым фактором, который оказывает влияние на рынки, стала эпидемиологическая ситуация. Бизнес вынужден адаптироваться к условиям перманентного локдауна.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "Киев уходит на жесткий карантин с понедельника – полагаю, что и другие крупные украинские города последуют его примеру. 11 областей нашей страны уже находятся в "красной зоне" карантинных ограничений. Темпы вакцинации не позволяют надеяться на скорое улучшение ситуации", – сказал эксперт Андрей Гойлов из RoboForex.

Поскольку бизнес должен адаптироваться к условиям локдауна, спрос на иностранные валюты со стороны импортеров восстановится не скоро. Торги на прошлой неделе показали, что по доллару в паре с гривной спроса выше уровня в 28,00 нет.

Вероятно, именно по этой причине нерезиденты со среды начали вновь покупать ОВГЗ на вторичном рынке, где их портфели выросли на 320 млн грн – до 104,40 млрд. Это в значительной мере и позволило курсу гривни укрепиться на межбанке.

"Полагаю, что на следующей неделе гривна к доллару США скорректируется до уровня 27,95. Единая европейская валюта, вероятно, укрепится к отметке в 32,85", – говорит эксперт.

Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин не исключает более негативный сценарий. Локдаун угнетает деловую активность. Ключевым драйвером движения курса выступают иностранцы, которые на "тонком рынке" могут задавать достаточно сильные движения.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев в первую неделю апреля ожидает плавная девальвация гривни. Резкое падение турецкой лиры потянуло за собой и украинскую валюту: доллар перейдет психологическую отметку в 28 грн/$.