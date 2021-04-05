Курс долара в Україні зміниться: аналітики розповіли, як вплине локдаун

В Україні курс долара найближчим часом може досягти позначки у 28 грн/$. Ключовим фактором, який впливає на ринки, стала епідеміологічна ситуація. Бізнес змушений адаптуватися до умов перманентного локдауну.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. "Київ іде на жорсткий карантин із понеділка – вважаю, що й інші великі українські міста наслідуватимуть його приклад. 11 областей нашої країни вже перебувають у "червоній зоні" карантинних обмежень. Темпи вакцинації не дозволяють сподіватися на швидке поліпшення ситуації", – сказав експерт Андрій Гойлов із RoboForex.

Оскільки бізнес повинен адаптуватися до умов локдауну, попит на іноземні валюти з боку імпортерів відновиться не скоро. Торги на минулому тижні показали, що за доларом у парі з гривнею попиту вище від рівня у 28,00 немає.

Ймовірно, саме з цієї причини нерезиденти із середи почали знову купувати ОВДП на вторинному ринку, де їхні портфелі виросли на 320 млн грн – до 104,40 млрд. Це значною мірою й дозволило курсу гривні зміцнитися на міжбанку.

"Вважаю, що наступного тижня гривня до долара США скоректується до рівня 27,95. Єдина європейська валюта, ймовірно, зміцниться до позначки в 32,85", – говорить експерт.

Керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин не відкидає більш негативного сценарію. Локдаун пригнічує ділову активність. Ключовим драйвером руху курсу виступають іноземці, які на "тонкому ринку" можуть задавати досить сильні рухи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців у перший тиждень квітня очікує плавна девальвація гривні. Різке падіння турецької ліри потягнуло за собою і українську валюту: долар перейде психологічну позначку в 28 грн/$.