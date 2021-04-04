Курс доллара в Украине может достичь знаковой отметки: как на валюту повлияет локдаун и агрессия РФ

В Украине стоимость доллара в ближайшее время может достичь отметки в 28 грн/$. В то время как одни аналитики прогнозируют плавное подорожание валюты, другие наоборот – видят основания для снижения стоимости до 27,7 грн/$.

О том, как и почему будет меняться стоимость доллара, читайте в материале OBOZREVATEL.

Андрей Гойлов из RoboForex уверен: главным фактором, который оказывает влияние на рынки, стала эпидемиологическая ситуация. "Киев уходит на жесткий карантин с понедельника – полагаю, что и другие крупные украинские города последуют его примеру. 11 областей нашей страны уже находятся в "красной зоне" карантинных ограничений. Темпы вакцинации не позволяют надеяться на скорое улучшение ситуации", – рассказывает эксперт.

Бизнес вынужден адаптироваться к условиям перманентного локдауна, следовательно, спрос на иностранные валюты со стороны импортеров восстановится не скоро.

Торги на уходящей неделе показали, что по доллару в паре с гривной спроса выше уровня в 28,00 попросту нет. Вероятно, именно по этой причине нерезиденты со среды начали вновь покупать ОВГЗ на вторичном рынке, где их портфели выросли на 320 млн грн – до 104,40 млрд. Это в значительной мере и позволило курсу гривни укрепиться на межбанке.

"Полагаю, что на следующей неделе гривна к доллару США скорректируется до уровня 27,95. Единая европейская валюта, вероятно, укрепится к отметке в 32,85", – прогнозирует аналитик.

Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club, не исключает и более негативный сценарий. Локдаун угнетает деловую активность. Ключевым драйвером движения курса выступают иностранцы, которые на "тонком рынке" могут задавать достаточно сильные движения.

Большие опасения вызывают заявления Минобороны о возможных провокациях РФ, эскалации военных действий на Донбассе. Опасность возобновления активных боевых действий будет стимулировать иностранцев закрывать свои позиции в украинских бумагах, а население покупать валюту, как средство сбережения, что может существенно надавить на гривю.

"Между тем, пока ситуация на рынке относительно стабильная. Европа закрыта из-за католических пасхальных праздников, что может снизить и без того низкую торговую активность пятницы. Можно ожидать, что гривна в ближайшей перспективе вряд ли выйдет из диапазона 27,8-28,0 гривен за доллар. В случае поступления на валютный рынок негативных новостей, не исключен и пробой психологической отметки 28 гривен за доллар", – отмечает эксперт.

Аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак озвучивает еще один фактор: из новостей, которые могут изменить тенденции валютного мира на следующей неделе стоит внимательно следить за спекулятивными настроениями, что доля доллара в резервах мировых Центробанков снизилась до 59%, доля евро выросла до 21,2%, а доля юаня – до 2,3%.

"Такие данные известны из отчетов Международного валютного фонда. Кроме того, весомым аргументом для евро будет ситуация вокруг коронавируса и вакцинации. Провал вакцинации в Европе может стать поводом для падения стоимости евро в мире. А в Украине, в этом случае, курс евро расти не будет даже при слабой гривне", – говорит аналитик.

В то же время Вадим Иосуб из "Альпари" напоминает: НБУ уточнил перечни валют, к которым устанавливается официальный курс гривни. Так, Нацбанк включил пакистанскую рупию в перечень иностранных валют, к которым один раз в месяц определяется официальный курс гривни. В отличие от своих коллег, Иосуб считает, что доллар в Украине будет дешеветь.

"На ближайшую неделю мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 27,7 грн. Наличный доллар – по 27,6/27,8 грн", – спрогнозировал аналитик.

Если ситуация на Донбассе будет оставаться стабильной, даже на фоне локдауна ожидать значительных изменений в стоимости валюты ожидать не стоит.