Курс доллара в Украине будет держаться на низком уровне: озвучен прогноз

В ближайшее время курс доллара в Украине будет чувствовать себя достаточно уверенно и на фоне низкой активности останется в диапазоне 27,7-27,8 грн/$. По данным НБУ, на данный момент американская валюта стоит 27,72 грн.

Об этом OBOZREVATEL рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин. Среди новостей выделяет заявления представителя МВФ Джерри Райса, о том, что Фонд остается в состоянии переговоров с Украиной, однако ждет большего прогресса для выделения второго транша по программе stand-by.

Райс напомнил, что среди основных тем остаются сохранение независимости НБУ и продолжение политики гибкого обменного курса, среднесрочная фискальная стабильность, борьба с коррупцией и улучшение корпоративного управления.

"Курс гривни в пятницу, 7 мая, удерживается на уровне 27,74 грн за доллар. Объемы торгов в четверг обеспечили два государственных игрока – Укрэксимбанк, покупавший валюту, вероятно, под вакцину, и "Нафтогаз", продававший валюту под бюджетные выплаты. Сегодня маловероятно, что данная "пара" вновь сделает объемы рынку в межпраздничный период. Да и в целом, скорее всего, торги пройдут спокойно, чтобы уже со следующего вторника полноценно включится в работу. Исключением могут быть только компании, которым срочно необходимо провести операцию до выходных, а также не успевшие продать валюту для выплат сотрудникам", – говорит эксперт.

По его словам, внимание рынка приковано к результатам визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину, а также заявлениям сторон после визита и реакции РФ. В частности, госсекретарь назвал визит продуктивным. США активно изучают вопрос военной помощи Украине, а также поддерживают стремление страны в НАТО.

Напомним, Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару в пятницу, 7 мая, на отметке 27,72 грн/$. За сутки американская валюта подешевела на 1 копейку.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара может резко упасть в первую неделю мая и опуститься до отметки в 27,5 грн/$. На стоимость валюты повлияет целый ряд причин: минимизация угрозы военной агрессии со стороны РФ, праздники, рост цен на украинское сырье за границей.