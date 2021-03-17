Курс доллара в марте резко снизился: НБУ показал новую стоимость

Александр Литвин
Александр Литвин
Mакроэкономика
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Курс доллара в НБУ

В Украине курс доллара с начала марта начал резко снижаться и 17 марта достигнет отметки в 27,65 грн/$. При этом еще 3 марта валюта продавалась по 28 грн/$.

Об этом говорится в справочных данных, опубликованных Национальным банком Украины. Снижение стоимости доллара наблюдается в течение нескольких недель. Тенденция менялась 9 и 11 марта, однако в целом ситуация не изменилась – гривня уверенно укрепляется.

Как менялся курс доллара

Стоит отметить, что НБУ публикует усредненные данные, которые основываются на оценке всех проведенных на рынке валютных операций. Ситуация на наличном рынке может незначительно отличаться.

Традиционно в конце отопительного сезона и с началом посевной в Украине наблюдается сезонное укрепление курса гривни. Такая же ситуация может повториться и в текущем году. В целом же, согласно оценкам Кабмина, до конца года доллар может перейти отметку в 29 грн/$. Правда, здесь стоит отметить, что прошлые несколько лет правительственные прогнозы, которые они закладывают в бюджет страны, себя не оправдывали.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в НБУ рассказали, в каких случаях банки могут требовать паспорт при покупки валюты и на какую сумму можно проводить операции.