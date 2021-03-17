Курс доллара в марте резко снизился: НБУ показал новую стоимость

В Украине курс доллара с начала марта начал резко снижаться и 17 марта достигнет отметки в 27,65 грн/$. При этом еще 3 марта валюта продавалась по 28 грн/$.

Об этом говорится в справочных данных, опубликованных Национальным банком Украины. Снижение стоимости доллара наблюдается в течение нескольких недель. Тенденция менялась 9 и 11 марта, однако в целом ситуация не изменилась – гривня уверенно укрепляется.

Стоит отметить, что НБУ публикует усредненные данные, которые основываются на оценке всех проведенных на рынке валютных операций. Ситуация на наличном рынке может незначительно отличаться.

Традиционно в конце отопительного сезона и с началом посевной в Украине наблюдается сезонное укрепление курса гривни. Такая же ситуация может повториться и в текущем году. В целом же, согласно оценкам Кабмина, до конца года доллар может перейти отметку в 29 грн/$. Правда, здесь стоит отметить, что прошлые несколько лет правительственные прогнозы, которые они закладывают в бюджет страны, себя не оправдывали.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в НБУ рассказали, в каких случаях банки могут требовать паспорт при покупки валюты и на какую сумму можно проводить операции.