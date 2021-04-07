Курс доллара упал: сколько стоит валюта в Украине

Роман Груша Mакроэкономика 10:42, 7.04.2021

Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару в среду, 7 апреля, на отметке 27,83 грн/$. За сутки американская валюта подешевела на 10 копеек.

Курс гривни по отношению к евро регулятор зафиксировал на уровне 32,89 грн/€. Таким образом, европейская валюта подорожала на 3 копейки. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Курс доллара и евро
НБУ

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

  • Покупка – 27,70 грн/$

  • Продажа – 27,90 грн/$

Курс доллара в банках
Минфин

Евро:

  • Покупка – 32,60 грн/€

  • Продажа – 33,10 грн/€

Курс евро в банках
Минфин

Прогноз МВФ по курсу доллара в Украине:

  • 2021 год – 28,12 грн/доллар;

  • 2022 год – 27,96 грн/доллар;

  • 2023 год – 28,10 грн/доллар;

  • 2024 год – 28,10 грн/доллар;

  • 2025 год – 28,10 грн/доллар.

Прогноз по курсу МВФ

Как писал OBOZREVATEL, украинцев в начале апреля ожидает плавная девальвация гривни. Резкое падение турецкой лиры потянуло за собой и украинскую валюту: доллар перейдет психологическую отметку в 28 грн/$.

Комментировать
Экономика Mакроэкономика

Смотрите также

Кулеба назвал условие открытия огня на Донбассе

Пассажирка поезда из Константиновки рассказала, почему офицеры начали стрельбу. Видео

На Буковине от коронавируса умерла 28-летняя беременная врач-педиатр

В "Отрядах Путина" назвали борщ "исконно русским блюдом", которое еще "деды варили". Видео

Подруга арестованной девушки в Дубае заступилась за нее и раскрыла свою "правду"