Локдаун, рост цен и удар по экономике: почему украинцев ждет непростой ноябрь

Жизнь украинцев в ноябре ощутимо изменится, и не в лучшую сторону. В частности, провал Кабмином вакцинации от коронавируса грозит усиленным карантином и падением экономики. Также ожидается рост курса доллара и повышение цен на продукты питания.

Что ждет наших граждан в последний месяц осени, читайте в материале OBOZREVATEL.

Стоимость газа для населения фактически не изменится, за редким исключением: тем, кто использует месячные цены (а таких практически нет), и тех, чьи поставщики перестали предоставлять услуги и их перевели на ППН (поставщик последней надежды, там тариф уже в два раза выше, чем годовой).

А вот для промышленности ситуация значительно хуже. Согласно данным УЭБ, если в октябре кубометр стоил 33,5 грн, то уже в ноябре взлетит до 36,5 грн. Рост составит около 7%. По таким ценам голубое топливо могут покупать предприниматели, промышленность.

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Как следствие, будут расти цены и на продукты питания. Ожидается, что хлеб, к примеру, будет ежемесячно дорожать на 1,5%.

Кабинет министров изменил целый ряд правил дорожного движения (постановление №1091). Среди важных новшеств: новая разметка (смотрите фото), видоизмененные дорожные знаки.

К примеру, изменения коснутся ограничений скорости за пределами населенных пунктов, которые регулируются шириной разметки. Двигаться со скоростью 100 км в час можно будет только в том случае, если ширина разметки достигает до 20 см.

Доллар имеет шансы резко вырасти с 26,3 до 27,4 грн/$ уже в ноябре, прогнозирует глава Центра моделирования Юрий Шоломицкий. На стоимость валюты повлияют высокие тарифы на газ. Больше денег придется тратить на покупку газа, как следствие, валюта будет уходить за границу.

"Чтобы скорректировать это влияние, нужна будет небольшая девальвация. Но я пока не вижу, чтобы она могла быть сильной", – пояснил эксперт.

Есть и положительные факторы, в первую очередь это хороший урожай аграриев, который сейчас идет на экспорт. Кроме того, если верить обещаниям Минфина, уже вскоре можем получить очередной кредитный транш МВФ. На количество валюты на рынке это не повлияет, но вот покупатели украинских ценных бумаг могут этой новости обрадоваться и активнее давать Украине кредиты.

С таким мнением не соглашается аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко. По ее оценкам стоимость валюты будет находиться в пределах тех же отметок, что есть и сейчас. Здесь стоит отметить, что ситуация на валютном рынке в 2021 году уникальная.Если в прошлые годы традиционно осенью наблюдалась традиционная девальвация, то сейчас доллар наоборот дешевеет. Это происходит в том числе из-за рекордно высоких цен на газ.

Украина занимает одни из худших позиций в мире по смертности от коронавируса и показателю новых случаев заражения на 1 000 человек. В то время как в странах Европы вакцинированы уже более 50% населения (а в некоторых и еще больше), в Украине полный курс прививок прошло всего около 17% граждан.

Многие области Украины уже оказались в "красной" зоне, а ведь это еще даже не пик эпидемии. По оценкам KSE, уже к концу года ежедневно в стране будут фиксировать 30 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

Такая ситуация ударит и по экономике. По оценкам МВФ, Украина потеряет около 0,5% ВВП из-за проваленной правительством программы вакцинации. Так, в 2021-м этот показатель увеличится вместо ожидаемых 4% на 3,5%.

В целом, ноябрь для украинцев будет сложным. Ухудшится не только эпидемиологическая ситуация, но и будет наблюдаться рост цен на продукты питания из-за дорогого газа и подорожание доллара.