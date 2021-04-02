Курс доллара и евро развернулся: на сколько подорожала валюта в Украине

Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару в пятницу, 2 апреля, на отметке 27,83 грн/$. За сутки американская валюта подорожала на 1 копейку.

Курс гривни по отношению к евро регулятор зафиксировал на уровне 32,70 грн/€. Таким образом, европейская валюта подорожала на 8 копеек. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Курс доллара и евро НБУ

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 27,70 грн/$

Продажа – 27,90 грн/$

Курс доллара в банках Минфин

Евро:

Покупка – 32,45 грн/€

Продажа – 32,85 грн/€

Курс евро в банках Минфин

Прогноз МВФ по курсу доллара в Украине:

2021 год – 28,12 грн/доллар;

2022 год – 27,96 грн/доллар;

2023 год – 28,10 грн/доллар;

2024 год – 28,10 грн/доллар;

2025 год – 28,10 грн/доллар.

Прогноз по курсу МВФ

Как писал OBOZREVATEL, украинцев в первую неделю апреля ожидает плавная девальвация гривни. Резкое падение турецкой лиры потянуло за собой и украинскую валюту: доллар перейдет психологическую отметку в 28 грн/$.