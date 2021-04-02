Курс долара і євро розвернувся: на скільки подорожчала валюта в Україні

Роман Груша Mакроекономіка 10:39, 2.04.2021

Національний банк України зафіксував офіційний курс гривні щодо долара в п'ятницю, 2 квітня, на позначці 27,83 грн/$. За добу американська валюта подорожчала на 1 копійку.

Курс гривні щодо євро регулятор зафіксував на рівні 32,70 грн/€. Так, європейська валюта подорожчала на 8 копійок. Про це свідчать дані НБУ.

Курс долара і євро
НБУ

Національний банк України формує курси долара і євро до гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Курс валют у банках

Долар:

  • Купівля – 27,70 грн/$

  • Продаж – 27,90 грн/$

Курс долара в банках
Мінфін

Євро:

  • Купівля – 32,45 грн/€

  • Продаж – 32,85 грн/€

Курс євро в банках
Мінфін

Прогноз МВФ щодо курсу долара в Україні:

  • 2021 рік – 28,12 грн/долар;

  • 2022 рік – 27,96 грн/долар;

  • 2023 рік – 28,10 грн/долар;

  • 2024 рік – 28,10 грн/долар;

  • 2025 рік – 28,10 грн/долар.

Прогноз за курсом МВФ

Як писав OBOZREVATEL, українців у перший тиждень квітня очікує плавна девальвація гривні. Різке падіння турецької ліри потягнуло за собою і українську валюту: долар перейде психологічну позначку в 28 грн/$.

Коментувати
Економіка Mакроекономіка

Дивіться також

Новий глава Черкаської області Скічко з'явився на офіційній зустрічі в черевиках за 55 тис. грн. Фото

"Слугам" вказали, що говорити про досягнення Зеленського й "олігарха" Медведчука – ЗМІ

Розвідка повідомила про підготовку РФ до широкомасштабних бойових дій: можливе просування углиб України

Кравчук відповів спікеру Путіна за заяви про "провокації" України

Міністр оборони США зателефонував Тарану й пообіцяв допомогу в разі ескалації агресії РФ