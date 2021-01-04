Курс биткоина взлетел до рекордных отметок: сколько могли заработать украинцы

Курс биткоина после резкого взлета до 33 тыс. долларов опустился к отметке около 32,1 тыс. Такой взлет позволил тем украинцам, которые инвестировали в криптовалюту в марте 2020-го, к 4 января 2021-го увеличить свои активы в 7,6 раза.

О том, как может меняться курс биткоина и что стоит знать о криптовалюте, читайте в материале OBOZREVATEL.

13 марта за 10 тысяч долларов можно было купить 2,38 биткоина (курс был на уровне 4,2 тысячи за биткоин). Если бы мартовскую криптовалюту продать 4 января, то с инвестиции в 10 тысяч можно было бы получить уже 76,3 тысячи долларов. То есть активы можно было увеличить в 7,6 раза.

Инвесторов и аналитиков условно можно разделить на два лагеря: криптооптимисты и криптопессимисты. Первые утверждают, что за биткоином будущее, мол, стоимость валюты может дойти и до миллиона долларов за "монету". Вторые же говорят о сомнительности такого актива и акцентируют внимание на огромных рисках.

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинством стран мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

За обычной валютой стоит авторитет страны, которая ее выпускает. Биткоин же фактически "валюта мира". Она ни к чему не прикреплена, на ее курс влияют десятки факторов.

НБУ до сих пор не определился со статусом криптовалют. Фактически украинцы, которые покупают биткоин, добровольно отдают свои деньги. Гарантий, ответственности, возможности вернуть средства, нет. С операций не платят налоги, они фактически нигде не отображаются.

Курс может взлететь до новой отметки в $1 миллион. Такое мнение высказал сооснователь и CEO биткоин-биржи Kraken Джесси Пауэлл, передает Forklog. Такой рост по оценкам эксперта произойдет в течение десяти лет. При этом стоимость будет колебаться, несмотря на приход институциональных инвесторов, полагает Пауэлл.

Поэтому он считает, что биткоин "не для слабонервных". СЕО напомнил, что вторая по капитализации криптовалюта Ethereum (ETH) за год выросла даже больше, чем биткоин. По его мнению, значительную роль в этом сыграло взрывное развитие DeFi (децентрализованные финансовые сервисы).

"Это огромная история успеха на фоне процесса крупного обновления протокола. Я думаю, что у Ethereum, как и у биткоина, очень светлое будущее. Считаю – это еще один актив, на который люди должны обратить внимание, если они ищут что-то еще, чтобы войти в отрасль криптовалют", – заявил глава Kraken.

Как сообщал OBOZREVATEL, курс биткоина в ближайшие 18 месяцев может взлететь до 340 000 долларов. Максимальная отметка для криптовалюты – 1,6 млн долларов.

Эксперт ChartsBTC прогнозирует, что в случае реализации оптимистического варианта развития событий на рынке биткоин "уйдет" на значительно более высокую величину.