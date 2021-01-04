Курс біткоїну злетів до рекордних позначок: скільки могли заробити українці

Курс біткоїну після різкого злету до 33 тис. доларів опустився до позначки приблизно 32,1 тис. Такий зліт дав можливість тим українцям, які інвестували в криптовалюту в березні 2020-го, 4 січня 2021-го збільшити свої активи в 7,6 раза.

Про те, як може змінюватися курс біткоїну і що варто знати про криптовалюту, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

13 березня, за 10 тисяч доларів можна було купити 2,38 біткоїну (курс був на рівні 4,2 тисячі за біткоїн). Якби березневу криптовалюту продати 4 січня, то з інвестиції в 10 тисяч можна було б отримати вже 76,3 тисячі доларів. Тобто активи можна було збільшити в 7,6 раза.

Інвесторів і аналітиків умовно можна розділити на два табори: криптооптимісти і криптопесимісти. Перші стверджують, що за біткоїном майбутнє, мовляв, вартість валюти може дійти і до мільйона доларів за "монету". Другі ж говорять про сумнівність такого активу і акцентують увагу на величезних ризиках.

Довідка:

Криптовалюта – віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнана більшістю країн світу.

Біткоїн – найпопулярніша криптовалюта. Створена 2008 року (в період світової фінансової кризи).

НБУ досі не визначився зі статусом криптовалют. Фактично українці, які купують біткоїн, добровільно віддають свої гроші. Гарантій, відповідальності, можливості повернути кошти, немає. З операцій не платять податки, вони фактично ніде не відображаються.

Курс може злетіти до нової відмітки в $1 мільйон. Таку думку висловив співзасновник і CEO біткоїн-біржі Kraken Джессі Павелл, передає Forklog. Таке зростання за оцінками експерта відбудеться протягом десяти років. Водночас вартість буде коливатися, незважаючи на прихід інституційних інвесторів, вважає Павелл.

Тому він зауважує, що біткоїн "не для людей зі слабкими нервами". СЕО нагадав, що друга за капіталізацією криптовалюта Ethereum (ETH) за рік зросла навіть більше, ніж біткоїни. На його думку, значну роль у цьому відіграв вибуховий розвиток DeFi (децентралізовані фінансові сервіси).

"Це величезна історія успіху на тлі процесу великого оновлення протоколу. Я думаю, що в Ethereum, як і у біткоїну, дуже світле майбутнє. Вважаю – це ще один актив, на який люди мають звернути увагу, якщо вони шукають щось ще, щоб увійти в галузь криптовалют", – заявив глава Kraken.

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс біткоїну в найближчі 18 місяців може злетіти до 340 000 доларів. Максимальна відмітка для криптовалюти – 1,6 млн доларів.

Експерт ChartsBTC прогнозує, що в разі реалізації оптимістичного варіанта розвитку подій на ринку біткоїн "піде" на значно вищу величину.