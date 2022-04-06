Кулеба рассказал, как остановить войну: против России нужно ввести еще две санкции

Президента РФ Владимира Путина можно остановить двумя санкциями. Нужно ввести нефтяное эмбарго и отключить все банки от SWIFT, уверен глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом политик написал в своем блоге в Twitter. "Я ценю усиление 5-го пакета санкций ЕС: запрет на российский уголь, заход судов в порты ЕС и операторов автомобильного транспорта. Но чтобы остановить Путина, потребуется газовое/нефтяное эмбарго и де-SWIFT всех российских банков. Трудные времена требуют сложных решений", – написал дипломат.

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Также Дмитрий Кулеба считает, что единственный способ предотвратить расширение российской войны за пределы Украины – это оказать самую полную поддержку. "Максимальные санкции. Все оружие. Политика "не провоцировать Путина" в последние годы потерпела неудачу", – добавил Кулеба.

Доходы от нефти и газа составляют основу российского бюджета. В 2021 г. при значительно более низких ценах на нефть прямые налоги на нефть и газ составляли 40% бюджета России при значительных косвенных поступлениях от налога на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц и НДС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России запретили свободное обращение наличного доллара, обязали экспортеров продавать 80% валютной выручки, а при покупке ввели огромные комиссии. Это позволило опустить "официальный курс доллара" до отметки ниже 90 рублей, хотя на россиян это никак не повлияло.

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