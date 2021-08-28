Кто получил власть в Кривом Роге после смерти мэра и каковы ее причины: интервью с блогером, который первым попал на место происшествия

Криворожский общественный деятель и блогер Алексей Таймурзин был одним из первых, кто приехал к дому мэра города Константина Павлова после его трагической смерти. Таймурзин убежден: мэр застрелился сам, но до самоубийства его довели.

Свою версию произошедшего активист рассказал в блиц-интервью OBOZREVATEL.

– Вы долгое время освещали работу Павлова и первым сообщили о его смерти. Как вы считаете, каковы причины произошедшего?

– По моему субъективному мнению, мера действительно довели до этого. Есть определенное понимание, что стресс, который у него был (а он был), возник из-за боязни ответственности за соучастие в грабеже Кривого Рога. Он хотел двигаться самостоятельно, но ему не давали. Это очень сильно на него влияло. Потому так произошло.

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– И кто по вашей информации на него давил?

– На мое субъективное мнение, это экс-нардеп Александр Вилкул и его команда, все, кто с ним, как я убежден, занимается разграблением города, разворовыванием бюджета через тендерные махинации, фирмы-прокладки и банальное воровство. Они все в команде боятся Вилкула. Его открыто называют "вождем". Он для них определенный идол, на него чуть ли не молятся. У него компроматы ж, наверное, на каждого собирались годами.

– В СМИ была информация о том, что перед смертью Константин Павлов общался с кем-то в Telegram, но удалил всю переписку. С кем именно и о чем он мог общаться?

– По моим данным он общался именно с Александром Вилкулом. Думаю, Вилкул не позволял ему уйти с должности мэра, уйти от себя в принципе.

– Откуда у вас эта информация?

– Из анонимного источника.

– Почему вы не рассматриваете версию убийства Константина Павлова?

– Потому что мне все прекрасно понятно и было понятно уже спустя три часа, как это произошло. После того, как приехали эксперты, как они осмотрели тело, провели определенные манипуляции – ситуация стала очевидной. Я видел видеозаписи из камер видеонаблюдения полностью. Павлов был абсолютно один дома.

Это было самоубийство, он сам себя застрелил. Да, его до этого довели. Кто бы, что не говорил, у Константина Юрьевича было сердце. Он из этой "шайки" был одним из самых порядочных людей. Сейчас Вилкул заявляет, что это его друг, что он хочет, чтобы было расследование. Но почему тогда на допросе он "клеил дурачка"? На вопрос: "Какой у вас номер, как к вам дозваниваются?" Говорил: "Я не знаю, как-то дозваниваются". На вопрос: "Какими мессенджерами вы пользуетесь?". Отвечал: "Я не знаю, я в них не разбираюсь". То же самое и с семьей. Понятно, семья боится, их запугали. Они ссылаются на 63-ю статью Конституции, и не будут давать показания. Но они заявляют в публичной плоскости, что хотят расследования, и при этом не очень сотрудничают с правоохранителями.

– Какие "расклады" во власти Кривого Рога после смерти Павлова?

– Власть полностью получил Вилкул. Его отец, бывший мэр, стал секретарем горсовета и временно исполняет обязанности мэра. Фракция "Слуги народа" в нашем городе подчиняется фермеру Александру Фастовцу. Он глава фракции и тот еще схематозник: разворовал государственную землю, присвоил ее, на ней сеется, собирает с нее урожай и уклоняется от налогов. Помимо прочего, Фастовец захватил землю Министерства обороны, которая имеет отношение в 17-й танковой бригаде. Сейчас он, скажем так, оккупировал мозг Юрия Корявченкова ("Юзика"), который руководит городской партийной организацией "Слуги народа". Корявченков делает все, что ему говорит Фастовец, даже если это идет вразрез взглядам президента и этой политической силы. Они работают не в интересах горожан и не по программе своей партии, которую они декларировали перед выборами.

– Фастовец и Вилкул, по вашему мнению, связаны между собой, или нет?

– Это сложный вопрос. Я считаю, что был "договорняк" между Фастовцом, Корявченковим и Вилкулом. Вилкул не трогает их схемы, а они спокойно отходят и со всем соглашаются. Именно потому секретарь горсовета от "Слуги народа" Александр Котляр отказался от должности(он должен был исполнять обязанности мэра, – авт.). Стоит отметить, когда это происходило, Фастовца даже не было в городе. Он отдыхал в Киеве с тем же "Юзиком". Кроме того, Юрий Вилкул начал главенствовать на заседании Криворожского горсовета уже с подготовленным сценарием. Значит, решение было принято заранее.