Кредиторы Украины отсрочили выплаты: какое решение приняли

Группа стран-кредиторов Украины (Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и США) отсрочила выплаты до 2027 года. К этому моменту закончится программа Международного валютного фонда (МВФ) по экстренной помощи Украине.

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Как сообщает агентство Bloomberg, предоставление финансовых гарантий подразумевает продление моратория на погашение долга страны до 2027 года и дополнительную помощь для "восстановления приемлемого уровня долга" к концу программы МВФ.

Кроме того, группа стран настоятельно призвала всех других официальных кредиторов Украины "как можно быстрее" согласовать "столь же благоприятные" условия кредитования. Ранее на этой неделе МВФ согласовал предоставление Украине кредитной программы на 15,6 млрд долларов, что стало первым за всю историю фонда кредитом, выделенным стране, где идут военные действия.

Деньги от МВФ Украина будет получать в течение четырех лет. При этом решение совет директоров примет в течение ближайших недель. Украина должна пройти два этапа изменений в рамках программы. В первую очередь:

отказ от эмиссированного финансирования (печатного станка);

усиление мобилизации поступлений;

реформы для усиления антикоррупционной основы.

Эти условия будут выполняться в течение 12-18 месяцев. Затем наступит второй этап. Тогда ожидаются более масштабные реформы. Что интересно, в пресс-релизе НБУ говорится, что уже на втором этапе Украина может стать членом ЕС (это решение рассмотрят страны ЕС независимо от программы с МВФ). На втором этапе вернут плавающий курс доллара (сейчас официальный курс зафиксирован НБУ).

Кроме того, должна появиться "конкуренция на критически важном рынке энергоносителей и одновременное уменьшение квазифискальных обязательств". Вероятно, речь идет о переходе на рыночные тарифы на газ и электроэнергию. "Международные партнеры верят в Украину и готовы нам помогать. Они видят невероятную адаптивность нашей экономики после атак на критическую инфраструктуру", – заявил глава НБУ Андрей Пышный.

Как ранее писал OBOZREVATEL, новая программа должна позволить преодолеть масштабный дефицит бюджета Украины. В 2023 году можно рассчитывать на 4-5 млрд долларов.

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