Китай за год продал России БПЛА и запчасти к ним более чем на $12 млн – NYT

Китай помогает России пополнять запасы беспилотников, которые та использует в войне против Украины. С февраля-2022 года КНР экспортировала в РФ беспилотники и детали к ним уже более чем на $12 млн.

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Об этом сообщает The New York Times (NYT). Издание отмечает: такая активность свидетельствует о "тихом" сотрудничестве между РФ и Китаем.

"Политика США, внедренная после вторжения России [в Украину], не смогла остановить экспорт беспилотных летательных аппаратов... Согласно официальным данным российской таможни от стороннего поставщика данных, за год... Китай продал стране беспилотников и их частей на сумму более $12 млн", – говорится в материале.

При этом установить, содержат ли эти беспилотники американские технологии, практически невозможно. Если бы это удалось доказать, Китай бы понес наказания за нарушение правил экспортного контроля США.

Проблема заключается в том, что в партии для поставок в Россию поступали через мелких посредников и экспортеров. Среди беспилотников была "смесь продукции от DJI, самого известного в мире производителя дронов, и множества более мелких компаний", отмечает издание.

При этом DJI, к примеру, уже является объектом экспортного контроля США. Компания заявила, что приостановила поставки как в Россию, так и в Украину, но на самом деле экспорт ведется, уверяют в NYT.

В целом около 70 китайских экспортеров продали России 26 различных брендов китайских беспилотников после вторжения, стало известно изданию. Кроме DJI, популярным брендом был Autel – китайский производитель дронов с дочерними компаниями в США, Германии и Италии.

"Сложные каналы продаж и расплывчатые описания товаров в экспортных декларациях также затрудняют окончательное определение наличия американских компонентов в китайских продуктах... И официальные продажи, скорее всего, являются лишь частью более широкого потока технологий по неофициальным каналам и через другие дружественные России страны, таке как Казахстан, Пакистан и Беларусь", – пишет NYT.

Кроме того, по словам экспертом, дроны уже не являются топовой технологией. Соответственно, они не обязательно содержат американские чипы. Более того, БПЛА можно собирать из широко доступных компонентов, которые также используются в домашней электронике.

"Это создает проблему экспортного контроля. Одна и та же модель может использоваться агентами по недвижимости для осмотра имущества и в разведывательных целях", – рассказал Уильям Рейнш, научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, при этом китайский маркетплейс AliExpress заблокировал продажу дронов для клиентов из России. При этом уже купленные аппараты ограничивают в функционале.

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