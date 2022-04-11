Катастрофы с ценами не будет: у Зеленского рассчитали последствия эмбарго на нефть из России

Западное эмбарго на закупки нефти у России приведет лишь к кратковременному скачку цен на черное золото. Даже если мировая добыча нефти не вырастет, цены вернутся к обычным показателям всего за несколько недель. Однако добыча вне России, скорее всего, увеличится, поэтому скачка может не произойти вовсе.

Об этом свидетельствуют расчеты Офиса президента (ОП) Украины, рассказал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко в интервью южнокорейскому MoneyS. "ОП провел симуляцию – что будет, если дополнительные поставки нефти не будут происходить, что является худшим сценарием", – объяснил он.

Модель показала, что даже в таком случае рост цены на нефть вернется к нормальным показателям через несколько недель. При этом африканские государства и некоторые страны Ближнего Востока уже начали готовиться к увеличению добычи. Не исключено, что с предложением нефти на мировой рынок выйдут Иран и Венесуэла.

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Сейчас добыча нефти искусственно ограничена соглашением стран-экспортеров ОПЕК+. Такое решение было принято, чтобы остановить катастрофическое падение цен во время пандемии коронавируса. Соответственно, в случае слишком активного роста цен ограничения могут быть сняты

По прогнозу ОП, Россия при этом будет продавать свою нефть с огромными скидками, и ее могут покупать Китай и Индия. Но есть возможность заблокировать и эти поставки – ввести санкции в отношении российских портов и наложить эмбарго на перевозку российской нефти.

Возможности поставлять свою нефть у РФ и так ограничены, ведь ее танкерный флот относительно невелик. Поэтому, по мнению Устенко, мир не должен помогать России в транспортировке энергоносителей.

В целом отказ от российской кровавой нефти является первоочередной задачей. Ведь Кремль получает за свою нефть только от Европы по 1 млрд евро в день. Если РФ лишится этих денег, окончание войны в Украине приблизится.

Тем временем, пока что страны ЕС лишь наращивают закупки. В марте импорт составил 4,7 млн ​​баррелей – максимум с начала пандемии коронавируса. Германия заполнила нефтяные хранилища до наибольшего уровня в истории, и собирается продолжать закупки.

Цены на нефть Brent на мировом рынке держатся в районе $100 за баррель. Пиковый рост до $130 за баррель наблюдался в начале марта, однако стоимость сырья пошла в низ. Такие цены держались в мире до 2014 года. Падение цены на нефть вдвое произошло из-за переизбытка сырья на рынке.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский политолог и экс-советник диктатора РФ Владимира Путина Андрей Илларионов признал: введение Западом запрета на поставки российских энергоносителей могло бы остановить войну в Украине. По его словам, Россия пока что не восприняла всерьез угрозы других государств сократить потребление российского газа и нефти. Ведь несмотря на попытки уменьшить свою зависимость от российских энергоресурсов, Европа продолжает их покупать.

А Россия уже готовится продавать Индии нефть по цене в 2,5 раза ниже рыночной. По данным Bloonberg, переговоры о закупках ведутся на уровне правительств РФ и Индии, обсуждается поставка 15 млн баррелей российской нефти.