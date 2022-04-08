Канада выделит Украине $1,5 млрд военной и экономической помощи

Правительство Канады намерено выделить 1,5 миллиарда долларов Украине. Средства предусмотрены на закупку вооружения и возобновление экономики.

Об этом в Twitter сообщил канадский депутат Иван Бейкер. Новый бюджет на 2022-2023 годы уже внесен в парламент.

"Министр финансов Христя Фриланд представила федеральный бюджет Канады. Он включает в себя дополнительные 500 миллионов долларов в 2022-2023 годах военной помощи и до 1 миллиарда долларов в виде новых кредитных ресурсов для Украины", – написал депутат.

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Фриланд в свою очередь отметила, что над новой финансовой поддержкой в Канаде работали еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

По ее словам, эта программа всегда была в центре внимания правительства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ЕС предложили выделить дополнительные 500 миллионов евро военной помощи Украине.