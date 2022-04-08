ЕС выделит еще 500 млн евро на поставки вооружения Украине

Европейский Союз выделит еще 500 миллионов евро на поставку вооружений Украине. Таким образом общая сумма военной помощи увеличится до 1,5 миллиарда.

Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель. Он поддержал предложение верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Мишель поблагодарил главу европейской дипломатии за увеличение финансирования.

"Благодарю и поддерживаю Жозепа Борреля за ваше предложение выделить еще 500 миллионов евро. После быстрого одобрения сумма предоставленного финансирования увеличится до 1,5 миллиарда евро для поддержки военного оборудования для Украины", – отметил глава Евросовета.

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Напомним, что ранее Боррель озвучил сроки отказа Евросоюза от российского газа. Этот процесс может занять около двух лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель намерены посетить Киев на этой неделе.