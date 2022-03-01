Канада первой в мире полностью запретит импорт нефти из России

Канада станет первой страной "Большой семерки", запретившей импорт сырой нефти из России. Премьер-министр страны Джастин Трюдо объявил о запрете на поставки после вторжения РФ в Украину.

Он указал, что доходы от продажи нефти помогли поддержать президента страны-агрессора Владимира Путина и российских олигархов. Об этом сообщает ВВС.

Западные санкции против России нацелены на ее банки, но по-прежнему допускают ее экспорт нефти и газа. В отличие от Европы, Канада не сильно зависит от экспорта нефти из РФ.

"Хотя в последние годы Канада импортировала очень небольшие объемы, эта мера посылает мощный сигнал", – заявил Трюдо. По данным Статистического управления Канады, в 2021-м Канада импортировала энергоносителей на сумму лишь 289 млн канадских долларов.

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Канада является четвертым по величине производителем нефти в мире. Кстати, цена на нефть марки Brent выросла на 4,6% до 102 долларов за баррель в понедельник, 28 февраля, после того, как западные страны ввели новые санкции против России – одного из крупнейших мировых производителей энергоресурсов.

Ранее Евросоюз ввел санкции против некоторых граждан из России. В список попали: исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, президент "Транснефти" Николай Токарев, бизнесмен Алишер Усманов, глава совета директоров Альфа-банка Петр Авен, предприниматель Михаил Фридман, пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, журналист Антон Красовский, глава Палаты депутатов партии Захар Прилепин, телеведущая Ольга Скабеева и виолончелист Сергей Ролдугин.

Также в санкционный список вошли предприниматели Сергей Мордашов и Геннадий Тимченко, директор Службы внешней разведки Михаил Фрадков, режиссёр Тигран Кеосаян и глава совета директоров аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко, а также журналисты Аркадий Мамонтов и Роман Бабаян. Об этом говорится в документе ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, Австралия ввела санкции против президента РФ Владимира Путина, главы российского МИД Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, премьер-министра Михаила Мишустина и министра внутренних дел Владимира Колокольцева.