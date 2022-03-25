Канада решила заменить российские нефть и газ своими – нарастит их добычу

Канада до конца 2022 года увеличит экспорт нефти и газа. Это будет сделано с целью перекрытия их дефицита на мировом рынке, возникшем вследствие ограничения импорта российских энергоресурсов.

Об этом заявили в министерстве природных ресурсов Канады, сообщает Newswire. Отмечается: в настоящее время канадская промышленность имеет возможность увеличить экспорт нефти и газа на 300 тыс. баррелей в сутки.

"Реагируя на запросы от союзников о помощи в преодолении дефицита, вызванного войной в Украине, канадская промышленность способна постепенно увеличить экспорт газа и нефти в 2022 году на 300 тыс. баррелей в сутки. Цель – заменить российскую нефть и газ, не увеличивая глобальных вредных выбросов", – сообщили в министерстве.

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В свою очередь, Соединенные Штаты и Европейская комиссия объявили о создании Целевой группы по снижению зависимости Европы от российских ископаемых видов топлива. Среди ее задач – энергетическая безопасность Украины.

"Эту Целевую группу по энергетической безопасности будут возглавлять представитель Белого дома и представитель президента Европейской комиссии. Она будет работать над обеспечением энергетической безопасности Украины и ЕС в рамках подготовки к следующей и следующей зимам, одновременно поддерживая цель ЕС по прекращению зависимости от российских ископаемых видов топлива", – говорится на сайте Белого дома.

Задачи Целевой группы:

диверсификация поставок сжиженного природного газа (СПГ) в соответствии с климатическими целями;

снижение спроса на природный газ.

диверсификация поставок СПГ в соответствии с климатическими целями.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 марта Евросоюз ввел новые санкции против России. Они коснулись около 90 российских компаний, в том числе нефтегазовых, но покупать нефть и газ разрешается. Ограничения для других компаний в перечне касаются запрета прямых или косвенных продаж, поставок, передачи или экспорта товаров и технологий двойного назначения.

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