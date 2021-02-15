Как снизился ВВП Украины в 2020-м: озвучена цифра

В Украине реальный ВВП в четвертом квартале 2020-го уменьшился на 0,7% против соответствующего периода 2019 года.

Такие данные опубликовала Государственная служба статистики. Как пишет на своей странице Facebook экономист, руководитель частного инвестиционного фонда на фондовом рынке США Владимир Компаниец, в результате реальный ВВП в 2020-м покажет снижение на 4,1%.

"Реальный ВВП в IV квартале 2020 увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 0,8% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению с IV кварталом 2019 – уменьшился на 0,7%", – сообщил Госстат.

Ранее издание Reuters спрогнозировало, что экономика Украины резко восстановится до 10% роста во втором квартале 2021 года после пяти кварталов спада подряд, при условии, что не будет ужесточение карантина.

Согласно среднему прогнозу украинских аналитиков, валовой внутренний продукт сократится на 0,5% в годовом исчислении в январе-марте, но затем вырастет на 10,2% во втором квартале.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинская власть заинтересована в ускорении инфляции для восстановления экономики. Правительственный прогноз предполагает ее (экономики) рост в 2021 году на 4,6% ВВП (валовой внутренний продукт).