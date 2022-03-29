Как получить пенсию во время войны: в Минсоце озвучили особенности

Украинцы, которые, в том числе, находятся на временно захваченных оккупантом территориях, смогут получать пенсии. Также оформить помощь можно за пределами страны.

Об этом сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная, передает 34.ua. Так, украинцы, получающие выплаты на банковскую карту, во время войны так и будут их получать. Тем, кто получал деньги через Укрпочту, необходимо проинформировать Министерство о новом месте жительства. В таком случае можно получить деньги на карту, придя в Ощадбанк с паспортом и ИНН, либо через другое (удобное) отделение Укрпочты.

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Лазебная отметила, что гражданам, которые находятся в зоне активных боевых действий, централизовано через Ощадбанк начислили все выплаты. Однако на сегодняшний день люди не могут в полной мере воспользоваться своими денежными средствами.

Кроме того, внутренне перемещенные лица (жители 14 регионов, где ведутся боевые действия) могут оформить выплаты в районных органах администраций в ЦПАУ, в громадах, а вскоре – и в приложении "Дія".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине стартовала программа трудоустройства всех переселенцев. Работодателям, которые оформят сотрудников из пострадавших регионов, выплатят по 6 500 грн (размер минимальной зарплаты) за каждого трудоустроенного.

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