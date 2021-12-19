Портников оценил адские санкции Запада против России: у Путина будет все прекрасно

Перед лицом введения мощных западных санкций Кремль предпринимает шаги, чтобы обезопасить себя от их разрушительных последствий. В частности, в России создана параллельная платежная система, которая должна заменить SWIFT.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал журналист, публицист Виталий Портников. "Конечно, это будет очень серьезным ударом по российской экономике, но Путин совершенно не интересуется тем, как живет обычный россиянин", – заметил он (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

В этом контексте журналист напомнил, что фактически с момента начала вооруженной агрессии России против Украины власти РФ убеждают олигархов возвращать свое состояние с Запада. В частности, они предупреждают, что государство не сможет защитить средства российского бизнеса за рубежом.

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Определенные ограничения затронули и аппарат чиновников и силовиков.

"Российские силовики не могут ездить за границу последнее десятилетие. Им запрещено. Российские чиновники не могут посещать заграницу без предварительного разрешения своего начальства", – сообщил Портников.

На фоне опасности отключения от SWIFT Кремль создал альтернативную систему финансовых платежей, к которой присоединилась подконтрольная России Беларусь.

"Россия может продавать свой газ и нефть на азиатский рынок в случае, если Европа откажется от российских энергоносителей", – добавил публицист.

По его оценкам, санкции Запада наверняка нанесут сильный удар по рядовым россиянам, но Кремль может не пострадать.

"Путина интересует, как живет сам Путин и его ближайшее окружение. У них будет все прекрасно. Вино с плантаций в Геленджике будет снова подаваться на приемах в Кремле", – спрогнозировал Портников.

Как писал OBOZREVATEL, США отменили санкции против российского газопровода "Северный поток-2" и окружения Путина. Из оборонительного бюджета США исчезла тематическая поправка.