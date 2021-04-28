Витренко назначили главой правления 'Нафтогаза' сроком на год

Правительство Украины назначило Юрия Витренко главой правления НАК "Нафтогаз Украины" сроком на один год.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №370-р от 28 апреля. Также были досрочно прекращены полномочия предыдущего главы правления Андрея Коболева с 28 апреля.

Витренко назначили с 29 числа того же месяца.

"Прекратить досрочно полномочия главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, уволив его с занимаемой должности 28 апреля… Избрать и назначить Юрия Витренко с 29 апреля главой правления "Нафтогаза" сроком на один год", – сказано в документе.

Также Кабмин досрочно прекратил полномочия всех членов наблюдательного совета компании – независимых и представителей от государства – и объявил конкурсный отбор для первой категории, который начнется 5 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, об увольнении Коболева стало известно 28 апреля днем. Сам глава правления заявил, что узнал об этом из новостей.

В компании позднее отметили, что решение правительства не соответствует их уставу и закону "О корпоративном управлении".