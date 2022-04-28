Избавился от российских активов: четвертый в мире табачный концерн вышел с рынка РФ

Четвертый по величине табачный концерн в мире Imperial Brands перестал владеть активами в России. Он производит сигареты под торговыми марками Davidoff, West и др.

Об этом сообщает "Интерфакс". Отмечается: с 27 апреля две структуры компании – "Империал Тобакко Продажа и Маркетинг" и производственная компания "Империал Тобакко Волга" – принадлежат четырем россиянам.

Imperial Brands был основан еще в 1901 году. Ныне он выпускает сигареты под известными брендами:

Davidoff;

Gauloises;

JPS;

Fine;

West и др.

В марте концерн приостановил продажи и производство в России. А позже объявил о выходе из своего бизнеса в стране.

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Продает свой российский бизнес и польский производитель одежды LPP SA. Компания выпускает и продает одежду под брендами:

Reserved;

Cropp;

House;

Mohito;

Sinsay.

Руководство компании уже ведет переговоры с потенциальными покупателями. Также ритейлер планирует расторгнуть договор аренды 80 тыс. кв. м построенных для них складских помещений в "PNK Парк Жуковский" в Подмосковье.

В России у LPP 553 магазина, все они уже закрыты. Также компания уже остановила все поставки товаров в Росси, онлайн-продажи всех своих брендов и инвестиции в РФ.

В целом уже более 75% крупных международных компаний свернули свою деятельность в России. Такие подсчеты обнародовала Йельская школа менеджмента.

Аналитики с момента вторжения в Украину отслеживают заявления более 1000 компаний. Из них уже 750 публично сообщили, что добровольно сокращают свою деятельность в РФ – в той или иной степени сверх санкционного минимума.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из лидеров бьюти-индустрии – производитель косметики Coty – тоже прекращает деятельность в России. Корпорация выпускает косметику и парфюмерию около 80 брендов, среди которых Wella, Max Factor, Miu Miu, Rimmel, CoverGirl, Calvin Klein, Alexander McQueen, Chloé, Gucci, Hugo Boss, Tiffany & Co и т.д.