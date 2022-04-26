Из Украины утекает наличка и драгоценности: с начала войны незаконно вывезли активы на 3 млрд евро

С начала полномасштабного вторжения России через границу Украины незаконно вывезли наличную валюту, банковские металлы и драгоценности на сумму около 3 млрд евро. Ценности без таможенного декларирования вывозят как граждане Украины, так и иностранцы.

Такие подсчеты обнародовал директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) Вадим Мельник на онлайн-встрече с представителями таможенных органов Польши, Словакии, Венгрии, Румынии, Молдовы. По его словам, злоумышленники часто действуют в сговоре с "неустановленными лицами".

"Цель – скрыть незаконно полученные прибыли и осуществить их дальнейшую легализацию в странах Европейского Союза. Ориентировочная общая сумма средств, выведенных таким образом за границу, составляет свыше 3 млрд евро", - отметил Мельник.

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По его словам, БЭБ уже обнаружило и проанализировало множество таких фактов. "Физлица получали средства преступным путем в Украине без уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей. Граждане, вероятно, были участниками схем по минимизации доходов, участниками конвертационных центров, взяточниками и т.д.", – привел пример Мельник.

Следующая задача – предотвратить легализацию выведенных средств в Европе. В частности, изучается возможность их ареста за границей и возвращения в Украину.

Для этого необходимо быстро согласовать действия с партнерами Украины и подписать меморандумы о стратегическом партнерстве и обмене информацией. Первый такой меморандум Украина уже подписала с Грузией, напомнили в БЭБ.

Если этого не сделать, "грязные" деньги вольются в финансовую систему ЕС и могут использоваться для дальнейшей противозаконной деятельности. В частности, для финансирования войск РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, таможенники регулярно задерживают нарушителей, которые пытаются скрытно вывезти из Украины валюту. Такие средства конфискуют и передают на нужды ВСУ. К примеру, недавно гражданин Турции пытался вывезти из Украины более полумиллиона долларов.