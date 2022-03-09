''Крысы уже побежали'': глава Центробанка РФ подала в отставку, Путин отказал

Глава Центробанка РФ (аналог украинского НБУ) Эльвира Набиуллина подала в отставку, однако президент России Владимир Путин отказался ее увольнять. Из-за сложившейся ситуации РФ находится в состоянии дефолта, а вся финансовая система может в любой момент рухнуть.

Как написал на своей странице в Facebook экс-премьер-министр Алексей Гончарук, "крысы уже побежали с русского военного корабля. Отставка не принята. Путин потянет ко дну всех своих прихвостней". Информацию о желании Набиуллиной уйти в отставку OBOZREVATEL подтвердили и два несвязанных между собой источника среди российской политической элиты.

По их словам, Набиуллина озвучила желание уйти в отставку лично во время разговора с российским премьером Михаилом Мишустиным. Она пожаловалась: ее никто не предупреждал о том, что ситуация будет ухудшена войной против Украины (в ее интерпретации "военной операцией"), а справиться с таким кризисом на данном этапе практически невозможно.

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Мишустин передал слова Путина о том, что в отставку никого отпускать не будут. Более того, он язвительно добавил, что в МВФ Набиуллину теперь никогда не возьмут. По словам собеседников, ранее глава российского Центробанка рассматривала возможность после окончания "карьеры в РФ" пойти на повышение – в МВФ. Но теперь этих перспектив для нее больше нет.

К слову, подобные настроения существуют не только в руководстве Центробанка РФ. Набиуллиной пришлось записывать видео с обращением к своим сотрудникам, чтобы их успокоить. К слову, полномочия главы Центробанка истекают 21 марта, поэтому ее желание уйти в отставку в этой ситуации вполне логичное.