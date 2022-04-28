Итальянский энергетический гигант хочет открыть рублевый счет в России для покупки газа

Компания Eni SpA, итальянский энергетический гигант, рассматривает возможность открыть рублевый счет в "Газпромбанке". Это позволило бы выполнить ультиматум президента РФ Владимира Путина.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание Bloomberg. Стоит отметить, что на данный момент Eni SpA изучает возможность открыть счет, проводит консультации с правительством и выясняет, не приведет ли это к санкциям ЕС.

При этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила компании, что они не должны подчиняться требованиям России платить за газ в рублях, заявив, что это нарушит санкции.

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"Способность Европы выступить единым фронтом против Москвы будет проверена в ближайшие недели, поскольку страны должны решить, принять ли требования Владимира Путина или рискнуть ограничить поставки газа", – говорится в публикации.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Путин фактически привел свою страну к очередному масштабному удару. В ближайшее время может закончиться целая эпоха. Еще со времен СССР газ использовали в качестве инструмента шантажа и давления на европейские страны. Зависимость ЕС от российского голубого топлива достигла таких масштабов, что даже большие военные преступления РФ не заставили европейцев отказаться от покупки газа у агрессора.