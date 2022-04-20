Италия готова приостановить платежи за российский газ, если ЕС обнаружит нарушение

Италия откажется выполнять новые условия оплаты за газ, которых требует РФ, если Евросоюз придет к выводу, что это нарушит санкции. В ходе предварительной оценки ЕС пришел к выводу, что условия платежей являются явным нарушением ранее введенных ограничений.

Итальянские власти ждут, когда блок завершит анализ, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Российский диктатор Владимир Путин ранее пригрозил прекратить поставки газа покупателям, которые не соблюдают указ, согласно которому российский "Газпром" получает платежи в рублях. ЕС получает 40% своего газа из РФ.

Представитель итальянского правительства сказал, что власти приветствуют текущую работу Еврокомиссии по этому вопросу. Еще 31 марта Путин издал указ, согласно которому "недружественные" покупатели газа открывают в Газпромбанке два счета в иностранной валюте и один в рублях. Российский банк конвертировал платежи в иностранной валюте в рубли перед переводом платежа в "Газпром".

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По словам источника, предварительный анализ, проведенный юристами Европейской комиссии показал, что платежи с использованием этой системы нарушают санкции блока. По словам другого источника, юристы Европейского совета, учреждения, состоящего из лидеров 27 государств-членов, согласились с оценкой ЕК.

На прошлой неделе правительство Нидерландов приказало энергетическим компаниям отказаться от новых российских условий оплаты, сославшись на оценку ЕС. Государства-члены блока, включая Италию, продолжают внимательно изучать отчет, и Москва все еще может предоставить разъяснения или поправки к условиям.

На этой неделе Италия намерена объявить о новых энергетических сделках с Конго и Анголой, которые могут принести ей дополнительно до 6,5 млрд кубометров природного газа в год. Вместе с дополнительным объемом, который страна получит от Алжира, это заменит более половины объема, который поставляется из России уже в 2023 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, Италия и Алжир подписали газовое соглашение, которое поможет Италии заменить голубое топливо из России. Поставки начнут наращивать уже с 2022 года, а к 2024 году увеличение составит 9 млрд куб. В результате закупки топлива у РФ сократятся на треть.