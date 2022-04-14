Ирландия готова запретить нефть из России и ждет вступления Украины в ЕС

Ирландия поддержала включение эмбарго на закупки нефти у России в шестой пакет санкций Европейского Союза. Кроме того, страна отказалась от принципа нейтральности в войне РФ против Украины выделит 33 млн евро военной помощи ВСУ.

Об этом сообщил 14 апреля министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковени на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Ковени первым из иностранных министров иностранных дел посетил Киев.

"Моя страна (Ирландия. – Ред.) разделяет мнение о необходимости максималистского подхода в отношениях с Россией, в частности, в вопросе наложения санкций на Россию, которые должны иметь и сдерживающий эффект. Мы также выступаем за необходимость введения эмбарго на торговлю нефтью с Россией в рамках шестого пакета санкций", – заявил Ковени.

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По его словам, страна также продолжает оказывать помощь беженцам из Украины – их в Ирландии около 23 тыс. Ковени при этом подчеркнул, что Ирландия поддерживает как можно более быстрое вступление Украины в ЕС.

"Мы знаем, что Украина мечтает о другом будущем: будущем, которое основано на демократии, разнообразии, стабильности и экономических возможностях. И мы считаем, что все это можно достигнуть через полное членство в ЕС", – сказал глава МИД Ирландии.

В целом Ирландия поддерживает полный переход на зеленую энергетику. Еще в 2020 году страна решила отказаться от добычи нефти и аннулировала ранее выданные лицензии на разведку газовых месторождений.

Как сообщал OBOZREVATEL, Страны ЕС начали работу над шестым пакетом санкций против России, который будет включать "пункт о нефти". О каких именно ограничениях идет речь, пока не известно.

Тем временем пока эмбарго не введены, страны ЕС лишь наращивают закупки. В марте импорт составил 4,7 млн ​​баррелей – максимум с начала пандемии коронавируса. Германия заполнила нефтяные хранилища до наибольшего уровня в истории и собирается продолжать закупки. Мы разобрались, к чему приведет нефтяное эмбарго в отношении РФ.