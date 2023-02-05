Индия превращает российскую нефть в топливо для Запада – Bloomberg

Индия резко увеличила закупки российской нефти. Ее перерабатывают на местных НПЗ, после чего полученные нефтепродукты направляют в США и страны Европы. И такая ситуация в целом устраивает Запад.

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Таким образом, Индия играет все более важную роль на мировых нефтяных рынках, пишет Bloomberg. "Нью-Дели не столкнулся с негативной реакцией общественности, потому что помогает достижению двойной цели Запада: сократить доходы Кремля от энергоносителей и не допустить шока с поставками нефти", – отмечает агентство.

Дело в том, что России приходится продавать нефть Индии по крупному дисконту. Это в сочетании с ценовым потолком Запада мешает РФ зарабатывать на энергоресурсах столько же, сколько ранее.

"Индийские и китайские нефтепереработчики могут получить большую прибыль, покупая российскую нефть со скидкой и экспортируя продукцию по рыночным ценам. Это устраивает чиновников Минфина США", – объяснил старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (Вашингтон) Бен Кэхилл.

Аналитики считают, что чем больше Европа ужесточает энергетические санкции против РФ, тем более важное место на рынке будет занимать Индия. Поставки нефтепродуктов в США и ЕС уже заметно выросли:

по данным Kpler, в январе Индия отправляла в Нью-Йорк около 89 тыс. баррелей бензина и дизельного топлива в день, что является максимумом почти за четыре года;

ежедневные поставки дизтоплива в Европу в январе составили 172 тыс. баррелей, максимум с октября-2021.

Специалисты отмечают, что согласно директивам ЕС, Индия действует в рамках правил. Когда российская нефть перерабатывается в топливо в стране, не входящей в блок, например, в Индии, продукты переработки могут быть доставлены в ЕС, поскольку уже не считаются российскими.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 5 февраля в Европейском Союзе вступило в силу эмбарго на закупки российских нефтепродуктов. Кроме того, заработала предельная цена на дизтопливо и другие нефтепродукты. Помимо всего прочего, эти решения окажут существенное влияние на цены на украинских АЗС, но не раньше апреля.

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